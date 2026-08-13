歐洲「世紀日全食」　冰島西班牙陷黑夜　酒店全滿商家吸金｜多圖

8月12日星期三，地球上會迎來罕見的天文奇景：日全食。香港時間晚上11點34分，日食開始，全程歷時4小時23分46秒，其中日全食，將從俄羅斯北部一處偏遠地區揭開序幕，接著，一路向南，依序經過北極附近、格陵蘭、冰島、西班牙北部和葡萄牙西北角。在西班牙和冰島，都出現日全食商機，觀測眼鏡一掃而空，一房難求，有當地獨特的觀賞體驗，NASA也將發射一架WB-57高空研究飛機捕捉日全食。



8月12日星期三，全球的天文愛好者都在翹首盼望這一刻的到來：日全食。

8月12日，在西班牙奧索爾諾拍攝的日全食照片中，月亮完全遮住了太陽。（Reuters）

加州大學柏克萊分校天文學教授菲利潘科（Alex Filippenko）：「這是一種非常罕見的現象，在世界某個地方，大約每一年半才會發生一次。但對地球上的任何一個特定地點而言，通常要等待大約400年。」

日全食將從俄羅斯北部一處偏遠地區揭開序幕，接著，一路向南，依序經過北極附近、格陵蘭、冰島、西班牙北部和葡萄牙西北角。

歐洲日全食現場畫面▼▼▼

英國薩里大學（University of Surrey）天體物理學家諾爾（Noelia Noel）：「如果你很幸運，正好位在那條路徑上，那麼你會看到一個非常黑的圓盤，那就是當月球完全遮擋住太陽。」

在西班牙布伊特拉戈德爾洛索亞，當天正值日全食。（Reuters）

其中，格陵蘭和冰島，將在當地午後至傍晚，體驗到持續時間最長的日全食，約2分15秒；在西班牙和葡萄牙，則在當地日落前夕，體驗持續不到2分鐘的日全食。與此同時，日偏食則將經過美國北部、加拿大、歐洲大部分地區和非洲西北部。

在西班牙，政府和全國盲人組織（ONCE）共同發放的200萬副觀測眼鏡──

來自世界另一端的澳洲遊客普萊斯（David Price）：

（首都）馬德里所有免費的眼鏡都已經沒了。

和市面上的觀測眼鏡──

西班牙民眾維努埃薩 （Sofia Garcia de Vinuesa）：「我們來天文館買眼鏡，因為超市裡的大部分眼鏡都已經賣完。」

在西班牙，政府和全國盲人組織（ONCE）共同發放的200萬副觀測眼鏡。（Reuters）

幾乎都已經被一掃而空。馬德里天文館館長卡斯特羅（Telmo Fernandez Castro）：「要觀看太陽，就必須始終使用適當的防護，而最合適的防護就是經認證的觀測眼鏡。觀測眼鏡使用特殊材質，能全面阻擋可能對視力造成傷害的輻射。」

因為這是自1912年以來，西班牙所在的伊比利半島第一次能觀測到日全食。而且，這還只是當地「日食三部曲」中的第一次；2027年8月2日，將再出現日全食，預計是21世紀歐洲持續時間最長的一次日全食；2028年1月，則將有日環食。

日全食這周，西班牙大部分的飯店已經全部訂滿；擁有良好觀賞視野的陽台，出租價格高得不合理，但還是有人埋單；船舶業者也推出獨特的海上觀賞體驗。

西班牙船舶業者：「人們通常會認為，從上方、從陸地上觀看是最好的，但我們正在探尋另一種選擇：從海上觀看。我們將能夠同時帶大約800人出海，讓他們朝南航行，在海上最理想的位置觀看日全食。那是一個完全沒有遮蔽物的地區（沒有光害）。」

在西班牙卡斯特爾德卡布雷斯村附近，一名旅客使用自製工具觀測日全食前的景象。（Reuters）

這天，當地氣溫預計上看攝氏40度，野火風險達「非常高」級別，但卻預計600萬人，將一窩蜂湧入可觀賞日全食的地點。目前，當局已經指定660個官方觀賞地點，劃停車區和露營區，部署超過3.5萬名警力，展開公共安全宣導活動，以控制人流，避免大批人群聚集在自然地區帶來的風險，如丟棄菸蒂引發火災。西班牙當局預測，這回的日全食將替西班牙經濟帶來超過3.47億歐元的貢獻。

另一方面，有著約40萬人口的北歐國家冰島，則預計湧入8萬名遊客。

當地觀測眼鏡一樣售罄，因為這是冰島自1954年以來第一次出現日全食，也是首都雷克雅維克（Reykjavik），自1433年6月以來第一次能觀測到日全食。而且對各年齡層的人而言，要在當地看到這個日全食是一生一次的機遇。

北歐國家冰島預計湧入8萬名遊客，因為這是冰島自1954年以來第一次出現日全食。（Reuters）

英國遊客荷拉（James Holah）：「這是一生一次的機會，我必須到。」

下回的日全食要經過冰島，已經是2196年6月；而首都下回能看到日全食，則要等到2245年5月。

雷克雅內斯（Reykjanes）市長阿納森（Vilhjalmur Arnason）：「在（火與冰之國）冰島有著壯麗的景觀，所有這些火山與熔岩平原，巨大的冰川與大西洋，所有的這一切，都將在下午時分（因日全食）變得一片漆黑和寂靜。所以，我認為那將會永生難忘。」

在冰島各個景點，從第一座燈塔的所在地雷克雅內斯燈塔（Reykjanes Lighthouse），知名的藍湖地熱溫泉（Blue Lagoon）到一個舉辦5日冰島日食節的村莊海德利桑德（Hellissandur），都有獨特的觀賞體驗。

美國太空總署（NASA）也計劃從冰島發射一架WB-57高空研究飛機，捕捉日全食。各地天文迷都期待著好天氣，以順利觀測太陽、月球和地球排列成一條直線的瞬間。

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