白宮前職員一動作遭指「電擊」叫醒特朗普　事主澄清：我只是懷孕

網上陰謀論無奇不有，在8月10日的白宮活動上，一名MAGA派網紅、白宮前女職員Jayme Leagh Franklin的「摸肚子」動作，竟遭質疑是遙控啟動電擊器，叫醒在旁邊疑似昏昏欲睡的美國總統特朗普（Donald Trump），片段在網絡熱傳，她8月12日發帖呼冤。



她在社交網站發帖反擊，回應寫道「我只是懷孕，你們這群怪胎」（I'm just pregnant you weirdos），意指她當時只是在撫摸自己懷孕的肚子。

↓ 網上陰謀論認為她摸肚是按下按鈕，遙控「電擊」特朗普，片段流傳後，她就此澄清 ↓

現年28歲的Jayme Leagh Franklin屬保守派網紅，她曾是白宮職員，在特朗普第一任期期間擔任白宮通訊主任，現時她是時尚界媒體The Conservateur的創辦人兼行政總裁。

2026年8月10日，她到訪白宮橢圓形辦公室，出席特朗普簽署有關兒童疫苗行政命令的儀式，沒想到引來網民猜疑，先質疑為何她會站在特朗普旁邊，然後她不時摸肚子的動作惹來更多猜測，指她是負責在特朗普疑似睡著或閉目養神時遙控啟動「電擊器」，以叫醒特朗普。此陰謀論終引來她的澄清。