白宮新聞秘書萊維特月底離職　特朗普稱理解尊重

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三表示，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）將於月底離職，以便陪伴年幼子女與家人。



據《紐約時報》（The New York Times）8月12日報道，特朗普在自家社交平台Truth Social發文稱，萊維特剛於誕下第二名孩子後休畢產假返工，離職是為陪伴家人；他對此「完全理解並尊重」。特朗普指萊維特將轉任其首席外部顧問，並成為共和黨內具影響力聲音，助其「戰勝歷史、勝出中期選舉」，又譽為「白宮史上最出色新聞秘書之一」。

2026年4月27日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持記者會。（Reuters）

萊維特是出任此職最年輕者，曾在特朗普首個任期及第二次競選中工作。她於社交媒體稱，過去一年半任新聞秘書是「畢生榮幸與歷險」。她續稱，邊做全球最吃力工作邊湊新生嬰兒「最具意義亦最艱難」，自重返白宮後深感無法同時做兩名幼子的好母親與盡責秘書，故作此「苦樂參半」的辭職決定。

萊維特表示將繼續為「讓美國再次偉大」（MAGA）及共和黨發聲，留駐黨內對抗民主黨生存威脅的前線，並稱「我的戰鬥進入新階段，但遠未結束」。