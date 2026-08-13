白宮發言人萊維特辭工只因想當好媽媽　多次與記者唇槍舌劍｜多圖

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）8月12日宣布將於月底離職，年僅28歲的她出任此職最年輕者。然而，外界對她印象最深的，卻是對記者提問的尖銳回應。她上任只有短短20個月，卻已創下多個令人印象深刻的名場面。



特朗普最忠誠的追隨者之一？

綜合《時代週刊》、英國《衛報》等外媒報道，特朗普（Donald Trump）在其首個總紀任期內，先後更換了五名白宮發言人，他的首任發言人甚至只任職六個月就離任；萊維特雖非特朗普任期內任職最長的發言人，但她卻經常受到前者讚揚，面對記者的提問，仍毫不動搖地捍衛其議程。

萊維特如今以陪伴年幼子女與家人為由請辭，而這也是她任期具歷史意義的一點。她除了是最年輕的發言人外，也是白宮史上首名任內懷孕的發言人。她4月時就由白宮記者晚宴槍擊事件，而推遲了產假，並於7月返回工作崗位。

以下是萊維特擔任該職位以來，部份與記者正面交鋒的時刻。

就關稅問題與美媒記者爭論

萊維特在2025年3月的一次記者會上，與美聯社記者爆發激烈爭論。後者當時質疑特朗普為何優先考慮以關稅形式提高稅收，而不是他在競選期間所承諾實施的減稅政策。

萊維特接着形容該記者質疑她及特朗普對經濟學的了解是一種侮辱，並公開表示：「我現在後悔向美聯社提問了。」

另外，萊維特也是美聯社訴訟案的被告之一。在該訴訟案中，由於美聯社拒絕將墨西哥灣稱為特朗普政府更名的「美洲灣」，萊維特的白宮媒體團隊被指為此而報復，阻止美聯社參與媒體記者團活動。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）與白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）一同接受媒體採訪。（Reuters）

「你媽選的」回應惹爭議

特朗普去年10月一度宣佈將與俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）在匈牙利首都布達佩斯會面。當時有傳媒詢問是誰選擇布達佩斯作為會面地點，卻遭萊維特回擊：「你媽選的」（Your mom did）。

當被記者問及她是否認為自己的回應很有趣時，萊維特再次回擊：「對我來說，你認為自己是一名記者這點也很有趣。」

指責記者是「左翼激進份子」

美國公民古德（Renée Nicole Macklin Good）及後於今年一月被聯邦移民執法人員槍殺，《國會山報》專欄記者在記者會上向萊維特提問，詢問有關移民執法策略的問題。

經過一輪爭論後，萊維特怒轟該記者帶有左翼意識形態偏見。她說：「你假裝自己是記者，但實際上你是個左翼激進分子。」

直到最近民主黨初選中有一系列左翼候選人獲勝，萊維特在7月受訪時稱，這些政治家之所以能夠成功，是因為許多Z世代選民含着「金鑰匙」長大習慣於不勞而獲。此番言論引起巨大反彈，最終迫使她罕見地收回言論。