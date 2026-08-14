加拿大戲院未收到蜘蛛俠海報　員工手繪「Spooderman」迷因圖爆紅

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）全球熱映期間，一則手繪的醜萌海報意外走紅。加拿大北部城市喬治王子城（Prince George）的Famous Players Six戲院，因物流延誤遲遲未收到官方宣傳海報。因此，19歲員工蘭登（Drake Landon）臨危受命，親手畫了一張專屬海報救場。



這張手繪海報不同於官方，而是採用2012年爆火的「Spooderman」搞笑迷因風格，畫風粗糙呆萌。蘭登還暖心在海報下方留言向觀眾說明情況：「很抱歉我們未收到官方海報！帶來不便，敬請諒解！」

沒想到的是，影迷們拍下畫面分享至網絡後迅速爆紅，在漫威相關板塊收穫超5.4萬點贊，不少網友稱讚畫風「可愛」、「有特色」，又稱「看久了AI圖，喜歡這種清新的風格」，並喊話讓蘭登全職為戲院畫海報。

對此，謙遜的蘭登表示「很開心獲得認可」，坦言作品源自經典迷因創意，功勞屬於原創者。蘭登的父親則倍感自豪地表示：「他畫畫已經很多年了，很高興看到他因此受到關注。」

戲院表示，後續將更換官方正版海報，同時特意為這張爆紅手繪圖預留專屬展示位置，留住這場趣味插曲。