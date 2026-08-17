日本公廁太好坐引排隊潮？國土交通省揭示主因 文化差異惹熱議
撰文：聯合新聞網
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日本車站與商場公廁常大排長龍，特別是女廁擁擠的問題還引起日本政府的注意和調查。國土交通省在今年6月時公布解決此問題的方向，除研擬增加女廁的數量外，也點出在廁所隔間滑手機是拉長停留時間的主因。對此，據日媒「Hint-Pot」報道，一名在美國生活7年的網友山口慶明在社交平台X上提出獨特的觀點，引起熱烈討論。
去年6月剛結束海外生活返日的山口發文直言：「日本廁所擁擠的主因，應該是裏面太舒服了。」他幽默表示，如果把公廁改得像美國一樣令人想儘速逃離，問題就能迎刃而解。像在墨西哥甚至常遇到馬桶座墊被偷，所以完全沒有裝馬桶座，只能半蹲如廁的狀況，想久待都沒辦法。
此貼文引起眾多網友共鳴留言：
「在墨西哥真的常沒馬桶座，只能靠深蹲解決」
「日本公廁乾淨又有免治暖座，有些還有WIFI，舒適度在全球確實數一數二」。
許多網友也深有同感，指出歐美公廁常有衛生與安全疑慮，相較之下日本公廁安全又乾淨，確實讓人容易放鬆、停留。
山口慶明指出，雖然發文純屬玩笑，卻反映出真實的文化差異。他盛讚日本公廁兼具高度隱私與極致整潔，是國外少見的優質社會基礎設施。在國外生活的經驗，也讓他深刻體會到許多在日本看似理所當然的便利日常，其實是日本獨特且珍貴的優點。
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