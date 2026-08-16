資深食客曝一蘭拉麵「完美吃法」！網民激讚識食：神級客製化

日本知名連鎖拉麵品牌「一蘭拉麵」深受台灣民眾喜愛，不少老饕（對美食有講究的人）也會研究各種吃法。對此，一名網友分享自己的「完美吃法」，透露每次用餐都會額外加點一碗白飯，吃完拉麵後直接將白飯倒入剩餘的湯中，做成湯泡飯，直呼這樣才算完美收尾。貼文曝光後引發不少網友共鳴，紛紛表示自己也有相同習慣，更有人認為這種吃法相當有日本人的味道。



這名網友在社群平台「Threads」表示，自己每次吃一蘭拉麵都一定會加點一碗白飯，等拉麵吃完後，再把白飯加入剩下的湯裡，直接享用「湯泡飯」。他認為最後用這種方式收尾，不僅能把剩下的湯充分利用，也讓整頓拉麵吃得更加滿足，堪稱最完美的結局。

一蘭拉麵隱藏吃法「湯泡飯」受網民熱捧：

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貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示：

「湯泡飯就是隱藏版主角」

「日本人好像都這樣吃」

「碳水腦袋狂喜，這樣才滿足」

「點一碗麵，+1球麵，+1碗白飯是標配」

「一定要加飯，就算吃幾口剩下給男朋友吃，也一定要吃，超好吃」

「湯泡飯比拉麵好吃」

「必須要點白飯的，然後隔天體重就上升」

「這樣吃我會睡上14小時」

「+1！這樣才滿足」



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此外，還有網友分享進階吃法，回應：

「外加一碗蔥加到爆」

「除了白飯，蔥我定會加爆」

「白飯+10倍辣，標配」

「加白飯還要加特製醋，換口味超好吃」

「下次試試湯匙挖飯泡湯，更好控制每一口飯的軟硬度」



一名日本網紅曾覺得一蘭味道「很普通」，甚至一度在心裡打上叉叉，以為這輩子大概不會再去吃了，直到被朋友傳授一套「神級客製化」畫單秘訣，讓她一試成主顧，美味程度讓她欲罷不能，直接連續兩天衝去一蘭報到。

這名日本網紅也毫不吝嗇地公開了這張讓網紅瘋狂的「神級客製化」菜單畫法：

口味濃淡： 濃味

油膩程度： 超濃郁

蒜泥份量： 1片份

蔥／叉燒： 加青蔥、要叉燒

秘製辣粉： 3倍

麵條硬度： 超硬



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對此，立刻引發廣大拉麵控的熱烈討論，許多內行老饕看了紛紛點頭如搗蒜，直呼這組合絕對懂吃：

「沒錯！就是要超硬麵＋超濃郁＋3倍辣」

「去一蘭選這套真的是真理」



也有不少網友大讚一蘭的點餐系統：

「我愛一蘭就是因為客製化真的超讚」

「一蘭的辣粉很好吃，吃過10倍辣，意外的香」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】