Meta朱克伯格是惡鄰？把高級住宅區「當大富翁遊戲爆買」鄰居不滿
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在加州高級社區購置至少11間房屋，打造成超級豪宅，引發鄰居不滿，埋怨他撒錢佔領社區，讓監控層級大增。
美國加州帕羅奧圖的新月公園（Crescent Park）社區，是菁英富豪雲集的高級社區，家家戶戶互為好友，年度街區派對熱鬧非凡，但朱克伯格14年前遷居至此之後，一切都變了。
朱克伯格把埃奇伍德路和漢彌爾頓路，當成大富翁遊戲的地產版圖，灑下逾1.1億美元（約8.6億美元）大買至少11間住宅。他開出的價碼最高為1450萬美元（約1.1億港元），為房價的一到兩倍。
儘管此地房源極度供不應求，但朱克伯格有許多房屋空置。他把其中5棟房舍變為大宅邸，包括夫妻兩人與3個女兒居住的主屋，並有客房、蓊鬱花園、匹克球場、還有地板可升降的隱形泳池。豪宅外高大樹籬環繞，其中一棟閒置住宅作娛樂之用，也用來舉辦戶外派對。儘管不符此區的住宅法規，但另一房屋過去幾年來是14個孩童就讀的私校。
大宅邸底下，朱克伯格打造出7000呎的偌大空間，建築許可說是地下室，但鄰居稱之為地下碉堡、甚至比喻為蝙蝠俠的秘密基地「蝙蝠洞」。這裏花了8年時間施工，導致重機具佔據街道、噪音充斥。朱克伯格也帶來了嚴格監控，對準自家豪宅的攝影機，也能拍到鄰居房產。他的私人警衛團隊在車內拍攝訪客，即便走在公共人行道上，也可能遭到詰問。
新月區住戶基斯尼克說：
沒有社區想被佔領，但這正是（朱克伯格）所做的。
基斯尼克等人不滿朱克伯格佔據此區，而非到有更多土地的鄰近城市建造豪宅。
