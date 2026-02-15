英國首席捕鼠大臣Larry入唐寧街15周年　支持率遠超歷任6首相

英國首席捕鼠大臣拉里（Larry）2月15日迎來牠在唐寧街10號任職15周年的里程碑。這隻曾經的街頭流浪貓，如今已是服務過六位首相的「內閣辦公室首席捕鼠大臣」，被視為英國政壇動盪中罕見的穩定象徵。



拉里2011年2月15日由時任首相卡梅倫（David Cameron）從倫敦巴特西貓狗之家收養後入住首相府。根據英國政府網站介紹，牠的職責包括迎接來訪賓客、檢查安保措施，以及測試古董家具是否適合打盹等。

美媒引述攝影師表示，拉里擅長在迎接外國領袖的拍照環節中「搶鏡」，經常在外交會面即將開始的瞬間現身。牠曾與多位政要互動，包括前美國總統奧巴馬（Barack Obama）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）；2019年美國總統特朗普（Donald Trump）訪英時，拉里不僅亂入歡迎儀式，更在總統裝甲車下打盹。

劍橋大學研究人類與動物關係史的教授指，拉里的支持率遠高於多數首相，因為牠代表着穩定性，而這種穩定性在政治中極為珍貴。他形容拉里是英國軟實力的貓科化身，並稱任何試圖趕走牠的首相都將面臨「政治自殺」。