英國「首席捕鼠大臣」Larry終捕鼠　實戰證不是懶貓｜有片

曾因懶散而被嘲為「懶漢拉里」的英國內閣辦公室「首席捕鼠大臣」拉里（Larry），近日終以一場精準捕殺證明自己。



英國首相施紀賢周三在唐寧街10號進行講話期間，電視台攝錄機正好拍下這一幕：這隻19歲虎斑貓在捉老鼠、叼著獵物，並在首相官邸門口草地上進食的全過程。

Larry叼著老鼠出現：

Larry進食畫面：

拉里於2011年由巴特西貓狗之家推薦「入職」，當時他被形容為「喜歡受人關注，但也有點凶狠」，具備出色的捕鼠技能。然而上任後，他因愛打瞌睡而被戲稱為「懶漢拉里」，內閣辦公室甚至一度為他辯護，稱其捕鼠工作正處於「戰術規劃階段」。

不過到了2011年6月，時任首相卡梅倫（David Cameron）曾誇口說，拉里「確實捉了三隻老鼠——有據可查」。

時至今日，拉里已先後「熬走」五位首相，現正與第六位首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）共處，早前才慶祝入主唐寧街10號15週年。

儘管他過去曾被指懶散，但今次在首相發表重要講話期間展現的一場精準捕殺，正好說明這位年邁的「首席捕鼠大臣」正在晚年重振雄風。