加拿大神秘小島「隱身」又現蹤　衛星圖終揭真相　官方警告勿登島

加拿大卑詩省（British Columbia）一座神秘「漂浮小島」近期引發關注。這片長滿樹木的陸地先是在湖中央突然出現，隨後從衛星圖像中消失，如今又被發現漂到約30公里外的岸邊。



加拿大卑詩省（British Columbia）一座神秘「漂浮小島」近期引發關注。這片長滿樹木的陸地先是在湖中央突然出現，隨後又「消失」（影片截圖）

英國廣播公司（BBC）報道，這座小島位於不列顛哥倫比亞省最大的淡水湖威利斯頓水庫（Williston Reservoir）。划船者8月初首次在湖中央發現它，並拍下影片上傳網絡。

小島面積約9800平方米，接近一公頃，相當於約一個加拿大橄欖球場大小。影片顯示，一大片長滿樹木的陸地漂浮在水面上。

負責管理水庫的省營企業BC Hydro發言人加默（Bob Gammer）說，他最初看到影片時，還懷疑畫面可能由人工智能（AI）生成。不過，團隊隨後找到7月21日的衛星圖像，證實小島確實存在。

管理水庫的企業BC Hydro找到7月21日的衛星圖像，證實小島確實存在（影片截圖）

奇怪的是，8月5日拍攝的新衛星圖像中，小島卻已經不見蹤影，一度引發外界猜測它是否沉入水中。

如今謎團終於解開。BC Hydro通過新的衛星圖像和飛行員目擊報告確認，小島並沒有沉沒，而是一路漂向岸邊，在距離最初位置約30公里處停下。

至於小島究竟如何形成，目前仍沒有定論。加默說，一個較可能的解釋是，漂木多年來不斷堆積，逐漸形成基底，植物和樹木隨後在上面紮根。今年夏天水庫水位升至2012年以來最高水平，可能導致這片陸地從岸邊脱離，開始漂流。

類似的漂浮島並非首次出現。美國威斯康星州奇佩瓦湖也有一座著名的「40英畝沼澤」，由泥炭地脱離湖底後漂浮形成，當地居民有時甚至要用船把它推開，以免撞上橋樑。

加默提醒，這座加拿大漂浮島並不穩定，也可能隨時斷裂，因此不建議民眾登島。

他說：「如果真的找到它，千萬不要上去。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

