特朗普靚孫女入大學　唔慣與家人朋友分離　首周生病跑回家｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的19歲孫女凱伊（Kai Trump）眨眼間已入讀大學，她近日在網上發布影片，詳細描述了她開啟大學生活的心路歷程，從與家人及朋友道別感到不捨，到她因為情緒低落三日沒有進食，以及開學首周就因感染鏈球菌咽喉炎導致要回家找媽媽。



特朗普孫女Kai拍片紀錄開學首周的心路歷程：

霍士新聞9月2日報道，這段影片記錄了凱伊在佛羅裡達州朱庇特市（Jupiter）的最後幾天，之後她搬進了公寓，準備以新生身份加入邁阿密大學（University of Miami）的女子高爾夫球隊。

在搬家前打完一輪高爾夫球後開車回家的路上，凱伊談到要離開熟悉的家鄉生活帶來的壓力。

凱伊一臉哽咽地表示：「我一直在哭，今天要和大家說再見，真的很難過。我平常不太容易動情，所以哭起來感覺很奇怪。」

凱伊指：「我現在一想到這件事就很難過，但同時我也很興奮。」

凱伊加入了邁阿密大學的女子高球隊：

凱伊抵達邁阿密後，她的好友艾瑪（Emma）幫她搬家，還帶了些食物，確保她在忙碌的搬家過程中能吃飽。

凱伊表示：「艾瑪給我買了些冷凍食品，因為我已經三天沒吃東西了。」

開學後，凱伊便開始紀錄她早早投入到體育和學業中，特別提到第一個星期一早上7點就要參加球隊會議。

凱伊坦承：「如果你們看不出來的話，我真的很累。」

這段影片展示了她收到的球隊裝備，包括邁阿密大學的服裝和高爾夫球具。

然而，她在校園的第一週就因為生病而中斷了。

凱伊在影片後半段表示：「週三，也就是開學第一周，我就得了鏈球菌感染，我病得很重，所以我一路回到朱庇特。我需要媽媽照顧我才能恢復健康。」