特朗普孫女大手筆寵好友　製「死亡Barbie粉」驚喜兼豪送10萬鑽飾

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）除熱愛高爾夫運動外，還是一名寵愛好朋友的「頂級閨蜜」。她近日在YouTube分享幫閨密Emma Markin生日的影片，她不只送上價值10萬港元的鑽石首飾，更大手筆將閨蜜的愛車包裝成「死亡芭比粉」，讓對方看得驚呼連連。



在一段題為「為最好的閨蜜準備生日驚喜」的影片中，凱伊完整記錄自己為好友Emma籌備生日驚喜的過程。

+ 2

在為好友慶祝生日之前，凱伊準備了禮物，她在鏡頭前表示：「Emma是虔誠的教徒，所以我為她選擇這枚十字架戒指」。凱伊亦在鏡頭展示一個鑲滿小鑽石的字母「E」頸鏈。

除此之外，最重磅的禮物是，凱伊把Emma的座駕、福特Bronco貼上「死亡芭比粉」的車膜，將它包裹成一部「粉紅戰車」。

在凱伊發布的YouTube影片中，Emma看到「粉紅戰車」時反覆驚嘆道：「我的天啊！」（OMG）

凱伊發布影片後，網民紛紛留言，表示羨慕女孩之間的情誼，「看到這些年輕女孩不濃妝艷抹就這麼漂亮，真是讓人耳目一新，凱伊和她的朋友們真是好榜樣」，「凱伊和Emma的友誼讓人溫暖」以及「凱和Emma之間的友誼真是令人感動」等。