日本床墊商舉辦睡眠大賽　「瞓90分鐘」可勝出逾200萬日圓奬金

日本床墊品牌Koala JP日前宣布，將於10月初在東京舉辦一場別開生面的睡眠競賽，參加者只須躺在床墊上睡90分鐘，便可爭奪222萬日圓（約11.3萬港元）的冠軍獎金。大會並非僅單純比較誰睡得最久，而是通過監測睡眠質素，分析參加者的入睡所需時間、睡眠深度和質素，以至整段睡眠是否穩定，再按照由醫生監修的評分制度來計算各人的「睡眠分數」。



日媒報道，由Koala JP主辦、創意策劃與體驗型活動製作公司Afro&Co.策劃的「Matt Race by Koala」，下月5日在東京南青山的SHARE GREEN MINAMI AOYAMA舉行。參加者將同時躺在Koala床墊上，戴上睡眠監測儀器，展開長達90分鐘的「睡眠競技」。這項比賽將設有3場賽事，每場約20人參加，分別於中午12時、下午2時半及下午5時開始。

主辦方在奬金方面也花了點心思，他們以睡覺時常用的「Zzz」為靈感，將冠軍獎金定為222萬日圓。除總冠軍的奬項外，大會另設有「熟睡下潛獎」，以表揚睡眠深度出色的參加者；還有「翻身雜技獎」，頒給睡姿突破仰睡、側睡及俯睡等常規睡姿的人士。

主辦方會在賽前為參加者進行「助眠練習」，大會還將隨機發放影響睡眠品質的「睡眠道具」。(網上圖片)

主辦方會在賽前為參加者進行「助眠練習」，大會還將隨機發放影響睡眠品質的「睡眠道具」。此外，比賽期間，參加者還會遭遇突如其來的「睡眠干擾」，因此，能夠在任何情況下繼續睡眠的能力將決定最終勝負。

主辦方指出，根據經合組織（OECD）2021年調查，日本在33個受訪成員國中平均睡眠時間最短，故希望透過是次比賽，以輕鬆方式喚起大眾關注睡眠質素。是次比賽希望提醒當地民眾，在忙得連睡覺也要比賽的年代，能夠安穩入眠，本身已是一種難得的能力。

這項比賽活動是免費參加，年滿20歲人士均可報名，但必須符合健康及安全條件。報名日期由本月4日上午10時開始，至16日晚上11時59分截止；如申請人數過多，將以抽籤決定參加名單，現場另預留少量即日參加名額。