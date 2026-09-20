墨西哥驚現鑽石型UFO　高速航行卻無尾焰　軍機驚險擦身

墨西哥一名飛行員拍攝到神秘的鑽石型不明飛行物，影片經UFO研究者Extraterrestre於社群平台X發布後，迅速引發航空愛好者與UFO研究圈熱議。畫面顯示，該深色物體在雲層間移動，外型呈現罕見的幾何形狀，既無機翼也無噴射尾焰痕跡，卻能穩定飛行，至今仍無官方解釋。



鑽石型UFO穿越軍機航道

這宗目擊事件發生在16日地點為墨西哥城，多名目擊者拍下清晰畫面。（X@Microfox_）

綜合外媒報道，這宗目擊事件發生在9月16日，地點為墨西哥城，多名目擊者拍下清晰畫面。影片中，該物體出現在雲層之間，隨後穿越飛機航道，當時恰有一架軍機擦身而過，駕駛雖察覺該物體存在，卻無法辨識其來歷。

部分觀看者認為可能存在合理解釋，推測該物體或許是氣球、無人機、光線反射或其他空中物體。然而，也有人指出其獨特的形狀與移動方式難以歸類，需要更多資訊才能下定論。目前尚無任何航空主管機關證實影片內容，官方也未提供任何說明。

不明空中現象的目擊事件經常在研究者與懷疑論者之間引發爭論，許多案例最終獲得普通解釋，但也有部分因缺乏可靠數據而懸而未決。這段來自飛行員駕駛艙的影片，已吸引許多對不明現象感興趣的民眾關注。

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