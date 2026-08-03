倫敦機場驚傳目擊UFO事件　飛行員通報高空有「圓盤狀物體」盤旋

英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）附近近日傳出神秘空中目擊事件，一名飛行員向英國官方機構通報，稱在飛行途中發現一個不明「碟狀物體」，相關消息曝光後，再度引發外界對不明飛行物（UFO）的討論。



外觀呈圓盤狀的不明物體

據印度媒體NDTV報導，這一事件被記錄在英國民航局（CAA）相關航空安全通報資料中。目擊飛行員表示，當時在蓋特威克機場附近空域發現一個外觀呈圓盤狀的不明物體，飛行過程中注意到該物體出現在飛機附近空域。

2025年8月15日，從英國克勞利附近一架伏林航空客機上拍攝的倫敦蓋威克機場（Gatwick Airport）鳥瞰圖。（Reuters）

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根據飛行員描述，這個神秘物體的外型與一般飛機或已知航空器有所不同，因此引起注意。飛行員隨後依照程序將目擊情況通報相關單位，相關紀錄也因此受到外界關注。

不過，目前並沒有證據顯示該物體與外星生命或不明飛行器有關。航空專家指出，飛行員在高空中看到的異常物體，可能涉及無人機、氣球、其他航空器，甚至可能是受到光線、距離或天候條件影響所產生的視覺誤判。

一名飛行員向英國官方機構通報，稱在飛行途中發現一個不明「碟狀物體」。（示意圖/Unsplash）

蓋特威克機場是英國主要國際機場之一，周邊空域航班密集，因此任何未經確認的飛行物都可能引發航空安全疑慮。英國相關單位目前尚未公開確認該神秘物體的真實身分。

這件事件曝光後，在社交平台上迅速引起討論，不少網友將其與UFO聯繫在一起。不過，專家提醒，在缺乏進一步影像、雷達資料或其他獨立證據的情況下，目前仍無法確認該物體究竟為何，相關目擊事件仍有待進一步調查。

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