沖繩驚現UFO？神秘光體海上盤旋20分鐘多次分裂　專家疑大氣現象

日本沖繩縣南城市近日出現神秘發光物體，引發民眾熱議。當地居民7月6日晚間在海岸附近目擊天空中出現異常光點，光芒不僅一度分成2個，還在靠近與分離之間變化，持續約20分鐘，讓目擊者驚呼：「難道是UFO嗎？」不過專家表示，可能是大氣現象或直升機活動造成。



神秘光點海上移動 目擊者拍下影片

據《沖繩時報》報道，沖繩縣南城市玉城百名的百名海灘東方天空，7月6日晚間7時30分左右出現一個強烈發光物體，53歲自營業者古波津泉當時正在海邊，意外發現天空中的異常光芒。

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古波津表示，當時看到一個光點突然分成2個，接著2道光芒一度並排，之後又分開，並朝同一方向移動。他說，自己每天都會在這個時間前往海岸，當天原本想拍攝風景，卻注意到這個不尋常的光體。

他指出，該物體看起來沒有明顯移動，但光芒卻逐漸增強，因此讓他感到可疑，便開始錄影。「因為光的位置在地平線上方，看起來像正在燃燒，也曾懷疑是不是發生航空事故。」古波津表示，從百名海灘觀看時，該光體看起來比東南方約5公里外的久高島還要靠近。

專家研判可能與大氣或直升機有關

石垣島天文台前台長宮地竹史表示，當晚這個時間點，在東南方向並沒有如此明亮的星星。他指出，大氣中的薄霧可能造成光線擴散，使物體看起來像正在燃燒，也不排除是直升機進行訓練或救援活動時產生的光源。不過，日本第11管區海上保安本部表示，同一時間並未掌握南城市附近有航空器飛行的資訊，也沒有進行直升機等訓練活動。

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居住在沖繩市的治療師高橋結子則表示，她當晚8時左右從公寓陽台朝南城市久高島方向望去時，看到海面上方出現1至3個橘色光點，並反覆消失、出現。高橋說：「如果是飛機，應該會朝同一方向前進。雖然大約20分鐘後消失，但真的非常不可思議，難道是UFO嗎？」

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