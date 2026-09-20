智商高過愛因斯坦！美13歲少年克服血癌妥瑞症　錄取紐約大學碩士

美國紐約長島13歲少年喬（Joe Petraro-Hyppolite）2021年確診血癌，並受妥瑞氏症困擾，但他並沒有向現實低頭。自稱智商168的他，在10歲時就取得近滿分的SAT（類似美國學測）成績，如今更獲紐約大學（NYU）碩士班錄取。



10歲SAT考1590分 隔年高中畢業

據《紐約郵報》報道，喬出生於紐約長島東洛克威（East Rockaway），自稱智商達168，這項數字甚至高於一般認為約160的愛因斯坦（Albert Einstein）。他10歲時參加SAT考試，拿下1590分，隔年便完成高中學業。

美國紐約長島13歲少年喬獲紐約大學（NYU）碩士班錄取。（YouTube@CBS New York）

目前他就讀路易斯安那州立大學（Louisiana State University），預計5月取得學士學位，屆時將比部分同學年輕近10歲。由於年紀遠低於同儕，他也曾形容自己在課堂上偶爾會看到其他人「多看一眼」的反應。

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罹血癌又受妥瑞氏症困擾

喬在2021年9月被診斷出罹患血癌，此外還曾受到未確診的妥瑞氏症（Tourette syndrome）影響，甚至因此被安排進入特殊教育課程。他表示，自己並不是一出生就甚麼都會，仍然需要學習一、兩次才能真正掌握。

喬罹血癌又受妥瑞氏症困擾。（YouTube@CBS New York）

他的母親安妮（Anne Petraro-Hyppolite）表示，兒子一路走來讓她格外驕傲，並形容喬「就像一塊海綿」，非常喜歡學習。

13歲攻讀碩士 能否創NYU紀錄待確認

喬預計明年秋季進入NYU攻讀碩士，主修運動管理，同時也會接觸運動機能學及生物學。他表示，對即將前往紐約求學既緊張又期待，因為新的機會正在向他敞開。

喬獲紐約大學（NYU）碩士班錄取。（YouTube@CBS New York）

2017年，台灣學生江璟亮曾以13歲之齡獲NYU大學部錄取，成為當時該校最年輕的大學生。至於是否有人曾以比喬更小的年紀獲NYU碩士班錄取，目前沒有相關媒體報道。NYU校方當時也表示，仍在確認喬是否會成為校史上最年輕的研究生。

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