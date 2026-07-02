河南家貧女孩699分棄工科選清華醫科　網民熱議：耗不起vs有保障

2026河南高考放榜，寒門考生韓雅平699分選擇學醫，引發網民熱議：寒門學子，究竟該不該學醫？有人鼓勵，也有人不支持……



河南寒門考生韓雅平的逆境勵志故事火了。



2026河南高考放榜，寒門考生韓雅平699分選擇學醫，引發網民熱議。（影片截圖）

在被稱為高考「最難省份」之一的河南，她考出699分。根據河南省教育考試院公佈的「分數段統計表」，今年全省699分以上的考生只有65人。

高分之外，更讓人動容的是她身後的家庭：農村，低保戶，母親被強直性脊柱炎（又稱僵直性脊椎炎）折磨十餘年，幾乎喪失勞動能力，父親靠幾畝薄田和打零工，撐起一家四口。

成績公布後，清華、北大的招生組先後開啓「搶人模式」。可當她最終敲定報考清華醫學、走上學醫這條路時，網友們卻議論紛紛：一個寒門孩子，到底該不該學醫？

一邊是替她算現實賬的網友：學醫週期太長，貧寒家庭「耗不起」這十幾年；另一邊，許多人被她的初心打動，母親的病和醫者仁心，恰恰是她想學醫的理由之一。

勵志故事走紅網絡

綜合「大象新聞」等媒體報道，韓雅平是平頂山郟縣實驗高中2026屆畢業生，高考總分699分。

她的成績幾乎沒有短板：語文132分，數學144分，英語146分，理綜277分（物理92分、化學96分、生物89分）。從省內位次看，達到了清華、北大的錄取門檻。

高分背後，是一個長期被疾病和拮據困住的家庭。韓雅平一家是低保幫扶對象，收入來源單一且微薄。母親年輕時確診強直性脊柱炎，這是一種難以根治的慢性病，脊柱逐漸僵硬變形，她常年臥床，幾乎喪失了全部勞動能力。

韓雅平母親年輕時確診強直性脊柱炎，這是一種難以根治的慢性病，脊柱逐漸僵硬變形，她常年臥床，幾乎喪失了全部勞動能力。（影片截圖）

韓雅平母親開心女兒得到好成績。（影片截圖）

家裡的擔子，幾乎全壓在文化程度不高的父親身上，農忙時種幾畝地，農閒就到工地打零工。

在這樣的條件下，韓雅平從沒上過補習班，也買不起太多教輔，全靠自學和一股韌勁。「吃飯比同學快，多出來的時間就用來啃錯題。」她說。

在韓雅平家，最顯眼的是一整面貼滿獎狀的牆，從小學到高中，密密麻麻。父親告訴媒體，女兒從不和同學攀比吃穿，「住校每周給她10塊、20塊零花錢，放假回來，又原封不動地帶回來」。

鄰居說，別的孩子假期嬉笑打鬧，韓雅平的假期永遠被家務與學習填滿——做飯，洗衣，照顧妹妹，陪伴母親——瑣碎的家事從不讓父母操心，一有空便埋頭讀書。

九年級班主任、郟縣實驗高中附設初中部數學老師王二東則回憶道：「她不但學習刻苦，而且樂於助人，性格也好，經常為同學講題，見到地面有垃圾總是主動撿起來。」

「以書為梯，扛起家的希望。」這是韓雅平曾經手寫在座位桌角上的一句話。她心裡一直有個榜樣：2017年同樣從寒門考進清華、一路讀到博士的龐眾望。在她看來，出身貧困划不定人生的上限，能走多遠，取決於自己付出多少。

成績出來後，清華、北大招生組先後聯繫她，給出不同方案。

清華大學醫學院明確表示，會為她配齊全額獎助學金和生活補助，讓她讀書期間不必為錢發愁。院校上，她更傾向清華；專業上，卻一度在學醫和學工之間反覆權衡。

韓雅平靠讀書改變自己的命運。（影片截圖）

根據「大象新聞」報道，最終，她把志願落在了清華大學「卓越醫師-科學家」項目上。清華大學醫學院信息介紹，這一項目的前身是2009年開設的臨床醫學八年制醫學實驗班，2022年整體升級，學制八年，畢業直接授予臨床醫學博士學位（MD），每年招生60人左右。

如果在讀期間表現優異者，可申請進入MD/PhD一貫制博士通道，並有機會公費出國做科研。相比傳統的本科5年、碩士3年、博士3年的路徑，整體升學時間能縮短約三年。

寒門學子，該不該學醫？

699分選擇學醫，到底值不值？當地媒體採訪報道後，立刻在網上引發了廣泛討論。不看好的人，算的是一筆時間賬和經濟賬。按傳統臨床路徑，從本科到能獨立執業，週期較長；即便走清華八年制這樣的貫通項目，畢業後仍需1到3年規培才能獨立接診，求學加上過渡期，前後長達10到12年。

對照之下，工科、計算機等四年制專業，本科畢業就能入職，拿到穩定收入。而多數醫學生三十歲上下還在輪轉、規培，收入並不高，很難攢下錢分擔家用。

有教育大V就多次提醒農村的寒門考生：選擇學醫，要做好長期吃苦的準備，初期薪水微薄，很長一段時間都難以改善家裡的經濟狀況。

同濟大學教育政策研究中心主任張端鴻在2025年接受《財經》採訪時，把醫學生的處境歸納為三重困境：一是「週期長、門檻高、淘汰率高」，本碩博加規培動輒十餘年，博士起薪卻不算高；二是職業風險高、壓力大，從醫不只是掌握知識和技能，還要扛住沈重的責任、緊張的節奏和複雜的醫患關係；三是就業冷熱不均，醫生總體就業率不低，但優質崗位集中在大城市、大醫院，基層壓力不減、高端崗位內卷……

也有很多人持相反意見，鼓勵韓雅平學醫。在他們看來，醫療是社會剛需，就業整體穩定，擁有清華博士學歷的臨床畢業生並不難就業，幾乎不存在任何失業的風險。

2026河南高考放榜，寒門考生韓雅平699分選擇學醫，引發網民熱議。（影片截圖）

更重要的是，醫學是典型的「越老越吃香」的行業。隨著經驗積累，職稱和薪資會穩步上漲，即便到了退休年齡，依然可以出診、做科研，長期看有穩定的兜底。

而對韓雅平自己來說，選擇學醫的理由其實很簡單。數十年看著母親被強直性脊柱炎反復折磨，她希望將來能深耕這類疑難病的研究，找到更有效的診療辦法，幫更多和母親一樣的患者減輕痛苦。

事實上，寒門學子填志願，不必被「一刀切」的勸退或盲目的鼓勵裹挾。學醫到底值不值，要放到自家的經濟狀況、長期的個人理想、目標院校的資助政策和完整的培養週期里，綜合去權衡。

令人欣慰的是，據報道，在瞭解到韓雅平母親的情況後，已有三甲醫院的脊柱外科專家主動提出，將進行義診並對接慈善資源，盡力讓她母親的治療費用降到最低。

網民表示，無論她將來從醫之路如何，都願她學有所成，用所學的本事守護家人，也造福更多的病患。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

