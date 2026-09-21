終有真人版！夏蘭特本尊重演照鏡迷因　演技生硬不敵AI｜有片

挪威足球明星夏蘭特（Erling Haaland）9月21日與網紅MrBeast合拍短片，親自重現世界盃期間爆紅的人工智能（AI）迷因：他吃飯時被鏡中的自己嚇倒，如今終有真人版！



此前流傳的影片顯示，夏蘭特正悠閒進食，瞥見鏡中自己即滿臉驚恐，網上瘋傳時不少人信以為真，查證後發現實以AI換臉製作，原始片段出自中國喜劇演員金龍（Jin Long）的搞笑短劇。

此前網絡流傳的夏蘭特AI迷因爆火。（網絡截圖）

夏蘭特隨後與MrBeast合作，兩人擺出貨真價實的驚恐表情重演這幕，片中夏蘭特先假裝進食，隨後憋足氣猛轉頭對上鏡中自己，然後猛地往後一縮，身後MrBeast亦「慢半拍」嚇一跳。不過真人版表情似乎還沒AI生成的自然，看來夏蘭特的演技未及他的球技。

夏蘭特吃飯照鏡真人版演繹：

夏蘭特在世界盃期間屢在社交平台展現幽默本色；網民看到真人版後紛紛留言，笑稱還以為又是AI影片。他除專注曼城賽事，也經營記錄職業球員日常的YouTube頻道，已有約450萬人訂閱。

場上方面，狀態大勇的夏蘭特也繼續報捷，在英超第五輪助曼城以5比3擊敗新特蘭，這是他英超生涯攻破的第25支球隊，至此英超已無他未曾攻破的對手。