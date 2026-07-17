夏蘭特貼嘴巴睡覺引發討論　盲目跟風恐有反效果　附改善睡眠方法

最近網上流傳著夏蘭特於節目上分享自己貼嘴巴睡覺（Mouth Taping）的習慣，引發網友廣泛討論，使貼嘴巴睡覺的討論度持續升高。部分人為改善睡眠質素或鼻鼾而嘗試使用呼吸矯正貼或口部膠帶貼住嘴巴，貼嘴巴睡覺真的能睡好嗎？效益如何？有醫生提醒部分人切勿盲目跟風，否則可能弄巧成拙，增加睡眠窒息風險。



貼嘴巴強制使用鼻呼吸睡覺 鼻呼吸的重要性

部分人睡覺時使用呼吸矯正貼或膠帶貼嘴巴睡覺，目的是強制使用鼻呼吸。夏蘭特透露自己睡覺時會用特製膠帶把嘴巴貼起來，強制自己只能用鼻子呼吸，不只睡覺時，連在進行訓練時也會這樣做，並且再搭配智慧戒指監測每晚的睡眠數據，用最科學的方式確保夜間身體修復。 事實上，使用鼻呼吸有極大益處：

使用鼻呼吸有極大益處。（圖片：Shutterstock）

1. 人體天然的空氣過濾與恆溫系統

鼻子是人體的第一道防線，鼻腔內密布的纖毛、黏膜結構，能過濾灰塵、過敏原、細菌和環境中的有害物質，同時，鼻腔能為吸入的冷空氣進行「加溫與加濕」，使其以最接近體溫與最溫和的狀態進入氣管。相反，若長期用嘴巴呼吸，乾燥、寒冷且未經過濾的空氣會直接刺激喉嚨與肺部，容易引發慢性咽喉炎、氣管敏感，甚至導致翌日醒來時口乾舌燥。

2. 神奇的「一氧化氮」：提高血氧與優化血液循環

現代醫學研究證實，當我們使用鼻子呼吸時，鼻竇與鼻腔黏膜會自然釋放少量的一氧化氮（Nitric Oxide, NO），造成局部的血管擴張，有助於降低血壓、調節心血管系統，幫助身體更快放鬆和進入深層睡眠。

3. 重塑面容與預防睡眠呼吸中止症

長期用嘴呼吸在醫學上被證實會導致面部肌肉鬆弛、下巴後縮、甚至舌頭後墜阻塞氣道，透過嘴巴貼片強制鼻呼吸，能維持下頜支撐，引導舌頭自然貼附於上顎，保持呼吸道順暢，改善打鼾、提高睡眠連續性，並防止因「嘴呼吸」造成的面容改變（如雙下巴、面容變長）。

不是每個人都適合貼嘴巴睡覺

然而，不是每一個人都適合使用貼嘴巴睡覺這方法，如果盲目跟風，不僅無法達到預期的修復效果，更可能對身體造成嚴重傷害。 假如患有感冒、哮喘 、其他呼吸道疾病等情況下，鼻子本來就處於長期狹窄或半堵塞狀態，貼住嘴巴強行封閉口部，身體會因為無法獲得足夠的氧氣而陷入缺氧狀態，導致夜間頻繁憋醒，反而嚴重破壞睡眠品質，甚至因為封閉了嘴巴這個維持基本氧氣吸入的關鍵「備用通道」，引發二氧化碳滯留、血氧含量驟降，或會面臨窒息的致命風險！因此，應先接受醫生評估，不建議自行使用貼嘴巴睡覺的方法。

不是每一個人都適合使用貼嘴巴睡覺這方法，特別是患有感冒、氣喘、其他呼吸道疾病等。（圖片：Shutterstock）

小習慣改善睡眠質素

儘管「貼嘴巴睡覺」在社交媒體上掀起熱潮，但目前醫學界仍缺乏足夠的臨床研究與數據，證實一般健康成人每天貼嘴巴睡覺能帶來長遠的健康效益。因此，不建議將其視為人人必做的睡眠常規。相比起嘗試這類具潛在風險的方法，我們更應從調整日常細節入手。以下三個睡前小習慣有助穩步提升睡眠質素：

1. 睡前主動遠離電子產品：

人體分泌的「褪黑激素」是主導深度睡眠的關鍵荷爾蒙，而手機、平板電腦等 3C 產品屏幕所釋放的藍光，會嚴重誤導大腦以為仍處於白天，從而抑制褪黑激素分泌。因此，睡前一至兩小時關掉電子產品，改以閱讀實體書或聽輕音樂代替，幫助大腦順利切換至「睡眠模式」。

2. 哈佛「4-7-8 呼吸放鬆法」：

睡前躺在床上時，可嘗試由美國哈佛大學醫學專家提倡的「4-7-8 呼吸法」。這套呼吸法能有效激活副交感神經，降低心率與焦慮感：

• 首先，用鼻子安靜地吸氣 4 秒；

• 接著，屏住呼吸（憋氣） 7 秒；

• 最後，用嘴巴緩慢地呼出氣體，發出微弱呼氣聲，持續 8 秒。

• 重複此循環 3 至 4 次，能迅速平定緊繃的情緒，引導身體自然入睡。

睡前躺在床上時，可嘗試由美國哈佛大學醫學專家提倡的「4-7-8 呼吸法」。（圖片：Shutterstock）

3. 控制睡前飲食：

腸胃的過度運作會打擾深度睡眠，建議睡前 6 小時內避免飲用咖啡、濃茶或能量飲料等含有咖啡因的飲品，以免中樞神經持續亢奮；同時，睡前 3 至 4 小時內應避免飲酒或進食大餐。酒精雖然能助眠，卻會破壞後半夜的深層睡眠結構，而過飽則會導致胃酸倒流或增加夜尿頻率，令睡眠斷斷續續。

優化睡眠品質並無一勞永逸的方法，要改善睡眠，關鍵在於找到最適合自己的調理節奏。與其盲目跟風高風險的睡眠偏方，不如從日常細節入手，透過建立健康的睡前儀式與作息習慣，由內而外地讓身體重拾自然入眠的本能，這才是穩步提升睡眠質素的最佳方法。