紐約海域驚現3.6米巨鯊！座頭鯨也淪獵物　專家疑「核污染突變」

災難片情節成真？紐約蒙托克（Montauk）附近海域日前出現一頭體長近12英呎（約3.65米）、被封為「鯊魚哥斯拉」（Sharkzilla）的巨型短鰭灰鯖鮫（mako shark）。由於該處曾被傾倒約1.5萬桶核廢料，美國專家一度憂心表示，不能排除有核污染導致海洋生物突變的可能。



3.6公尺史前巨鯊？專家曝檢測真相

綜合《紐約郵報（NY Post）》等外媒報道，海洋科學家奧康奈爾（Craig O'Connell）發現蒙托克近海的座頭鯨、灰海豹，甚至是重達400磅（約181公斤）的巨型鮪魚都遭到襲擊，留下巨大咬痕，迅速聯絡專家展開追查。

海洋科學家發現蒙托克近海的座頭鯨、灰海豹，甚至是重達400磅的巨型鮪魚都遭到襲擊，留下巨大咬痕。（圖為座頭鯨/Unsplash）

經過一段時間的追蹤，奧康奈爾很快鎖定「兇嫌」的身分，確認是一頭體長近12英呎的巨型短鰭灰鯖鮫。

值得一提的是，由於美方曾於1960年代在附近的哈德遜海底峽谷（Hudson Canyon）傾倒約1.5萬桶核廢料，奧康奈爾等人擔心，核廢料桶滲漏可能導致放射物質污染海洋，進一步導致生物基因突變，催生出這頭「超級巨獸」。

約蒙托克（Montauk）附近海域日前出現一頭體長近12英呎的巨鯊。（示意圖/Unsplash）

所幸經調查確認，這頭「鯊魚哥吉拉」體內並無任何放射性物質殘留，對此專家指出，雖然排除了核污染的可能，但考量到大型鯊魚重返紐約蒙托克海域，顯見相關區域已經再度成為短鰭鯊的重要繁殖地，民眾應多加留意。

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