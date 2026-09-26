曼城球星發影片曬中文賀中秋節　夏蘭特：月餅真是圓嘟嘟｜有片

中秋佳節之際，英超球隊曼城（Manchester City FC）9月25日為中國球迷送上專屬節日祝福，一眾球星出鏡賀中秋，由主將夏蘭特（Erling Haaland）、菲爾科頓（Phil Foden）等人以中、英語夾雜方式說出「月餅真是圓嘟嘟」、「月亮真是藍嘟嘟」等搞笑字句，憑滿滿誠意與趣味創意收穫大量好評。



在影片中，夏蘭特手持月餅，認真點評「月餅真是圓嘟嘟」，中場菲爾科頓（Phil Foden）緊接講「月亮真是藍嘟嘟」，與曼城「藍月亮」外號相照應。

夏蘭特之後又說道：「月餅我愛吃，想吃什麼餡，告訴他。」

隨後，常在賽事中負責助攻的邊鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）、後衛艾洛利（Rayan Aït-Nouri）和後衛卡登巴夫韋特（Kaden Braithwaite）又玩中文諧音，接連表示「好餅我會做」，在內地文化中，「做餅」有在賽場上助攻之意，暗指能創造黃金得分機會，他們之後又說道「哈寶（意指夏蘭特）吃了都說好」。

影片巧妙結合足球圈術語，將球場絕技與中秋傳統融合，搭配祝福字句，菲爾科頓隨後向「中國城民」送上中秋祝福，獲球迷們紛紛讚好。