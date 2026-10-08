赫格塞思跟士兵操練疑力有不逮　跑圈掉隊大落後遭網民嘲笑｜有片

美國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）經常強調他對美國士兵的體能及標準有很高要求，有時甚至會跟士兵一起訓練體能。然而，他10月7日在加州聖地牙哥（San Diego）與美海軍陸戰隊一起操練時，卻被拍到一幕幕疑似力有不逮的畫面。



美媒報道，赫格塞斯周三與士兵們一起進行晨操，並在訓練結束後向士兵們發表講話，強調他對海軍陸戰隊的戰備狀態充滿信心。然而，當他與士兵一同操練的影片被上傳到網絡後，民眾似乎對他本人的狀態沒甚麼信心。

從美媒拍攝的影片可見，數十名士兵當時似乎正在運動場跑圈，各人以前後的緊密隊形均速跑步，唯獨步速較慢的赫格塞思獨自落在隊伍的後方。

對此，有網民留言嘲笑，這畫面看起來就像赫格塞思在追趕偷了威士忌酒瓶的調皮孩子一樣。

在另一段影片中，可以看到氣喘吁吁的赫格塞斯太累了，無法繼續做引體向上，他之後似乎借與周圍的人擊掌，把位置讓給正等待做引體上升的士兵。

赫格塞斯數月前以確保士兵有充足健康與活力為由，要求30歲及以上的美軍士兵接受強制性睾酮（testosterone）水平檢測，一度引發爭議。報道指，有網民以此反嘲，把赫格塞斯稱為「低睪酮皮特」（low T Pete）。

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另有網民開玩笑稱：「我看到至少有一位，或許兩位女性跑得比赫格塞斯快，也許他該減少一下睾酮分泌了。」