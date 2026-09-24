美軍證實林肯號有8宗企圖自殺事件　防長赫格塞思曾斥為假新聞

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）9月22日（周二）在致參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）的信中透露，自海軍林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72 ）航母打擊群作為美國針對伊朗軍事行動的一部分開始長期部署以來，已有八宗海軍人員企圖自殺事件。



《衛報》（The Guardian）報道，高雄在代表美防長赫格塞思（Pete Hegseth）回應陸天娜關於艦隊官兵生活品質的質詢時寫道，「自從林肯號開始部署以來，整個打擊群共發生了八宗企圖自殺事件。」

高雄指出，這一數字涵蓋了林肯號的船員、艦載航空聯隊的水兵、打擊群及驅逐艦人員中的部隊和驅逐艦人員。

2026年9月2日，美國海軍航空母艦「林肯號」結束中東的長期部署後，駛向泰國春武里府的林查班港，準備靠岸休整。圖為該艦甲板上的F-35「閃電II」戰機（F-35 Lightning II Aircraft）及其他戰機。（Reuters）

林肯號此前在海上執行了286天的任務，最終於9月1日在泰國的度假城市靠岸並讓船員下船。該艦原定於5月結束部署，但由於戰事未決，部署時間被迫延長。

先前媒體報道指出，艦上出現物資與肥皂短缺、淋浴間發霉等問題，且為了維持續航力，艦上的主餐選擇甚至從兩種被縮減為一種，導致水兵心理健康急劇惡化。

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦自去年11月離開母港聖地牙哥後，在海上度過286天，2日抵達泰國東部林查班港。（路透社）

儘管赫格塞思曾在8月淡化相關報導並稱其為「假新聞」，堅稱物資供應充足，但參議員 陸天娜嚴厲批評特朗普政府與赫格塞思漠視軍人的犧牲，認為政府有錢資助戰爭卻無法照顧軍人的生活條件是「完全無法接受」。

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