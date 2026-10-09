澳新郎婚禮宣誓「喊成小姨」嚇親賓客　網喊離婚　新娘竟淡定回應

澳洲布里斯本（Brisbane）日前發生一宗令人啼笑皆非的婚禮烏龍事件。一名新郎在宣讀婚禮誓詞時，竟然當着所有賓客的面喊錯新娘的名字，更尷尬的是，脫口而出的竟是新娘的親姊妹姓名。影片曝光後引發網絡熱議，吸引超過230萬人次瀏覽。



誓詞關鍵時刻翻車 妻名秒變妻姊妹

根據《紐約郵報》（New York Post）報道指出，來自澳洲布里斯本的新娘艾瑪・謝伊（Emma Shay）日前在影音平台TikTok發布一段婚禮現場影片。當時新人正優雅站在台前準備宣誓，新郎正要承諾將永恆的愛獻給新娘時，卻在最關鍵的時刻，將妻子的名字「艾瑪」（Emma）錯喊為「艾米莉」（Emily）。

新郎宣誓竟喊錯名 在場賓客看傻眼：

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艾瑪隨後在影片文案中直言：

更誇張的是，艾米莉是我的親姊妹！直到現在我還是不敢相信，他居然在台上把我叫成艾米莉。

網民氣炸勸離 新娘大方回應：只是小插曲

這段影片上傳後迅速瘋傳，突破230萬次觀看，留言區隨即被大批網友灌爆。許多網友看完怒不可遏，紛紛表示：

「換作是我，當場直接殺了他」

「這是婚禮上最丟臉的事，我會立刻轉身走人並取消婚禮」



儘管網絡上罵聲不斷，艾瑪本人對此卻相當坦然。她親自出面緩頰表示，自己並不認為這是不可原諒的失禮行為。艾瑪笑着說：

如果他叫的是我不認識的女人名字，我絕對會滿腦子問號！但艾米莉是我最要好的姊妹，所以我一點都不擔心。

這場看似尷尬的烏龍，最終在新娘的大度包容下，成為兩人婚禮上一段難忘又溫馨的喜劇插曲。

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