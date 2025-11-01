天才新郎把結婚西裝變「廣告板」引大批企業競投　成功回本還有賺

婚禮是一生中最珍貴的時刻，許多人都想要留下美好回憶，但辦一場好婚禮所費不貲。法國男子樂福（Dagobert Renouf）為省錢竟突發奇想，把自己的結婚西裝打造成廣告看板，成功賣出26個廣告版位。



最後，他不只賺回西裝錢，還有盈餘，更在網路上引爆話題。

法國男子樂福把自己的結婚西裝打造成廣告看板，最後賺回成本還有盈餘。（X@dagorenouf）

以拍賣形式出售 企業紛留言表興趣：

26家企業助陣 西裝變身行動廣告牌

綜合新德里電視台（NDTV）等外媒報道，樂福是來自法國里爾的創業家，為了籌措婚禮經費，他把結婚西裝變成「行動廣告牌」，將26個廣告版位售給不同科技新創公司，每家公司在他的西裝上印上自家Logo。

這個點子始於今年7月，樂福公開計畫要透過販售西裝廣告版位來籌措婚禮經費。他與裁縫合作重新設計西裝，將購買版位的新創公司Logo刺繡在上面，幾週內大部分版位就被搶購一空，西裝隨後送去縫製完成。

參與的公司橫跨AI、SaaS以及軟體工具等多個領域，其中也包括樂福本人的公司CompAi。10月25日，他穿著這套印滿Logo的西裝舉辦婚禮，成為全場焦點。

創意又搞笑 網友熱烈迴響

樂福表示，這個計畫不只是為了賺錢，更希望將人生的重要時刻變得有趣、讓科技社群共同參與。他在社群平台X上分享照片並留言：

非常感謝26家幫我們支付婚禮費用的新創公司，這一天真的很美好。

被問及投資回報時，樂福說明整體收入為1萬美元（約7.8萬港元），扣掉2500美元（約1.9萬港元）的稅金以及5500美元（約4.3萬港元）的製作費用，還有2000美元（約1.6萬港元）盈餘。

不少網友對樂福的創意與執行力大為讚賞，留言稱：「愛死了！連婚禮都有新創團隊精神，祝你們幸福。」另一名網友寫道：「太好笑又酷了」，還有人表示：

你真有勇氣執行這個點子，佩服！恭喜結婚。

甚至有人笑稱：「今年最成功的行銷活動獎非你莫屬。」

