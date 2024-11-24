日本辣妹新娘着婚紗「低胸彈電結他」爆紅 釣出千萬神曲本尊圓夢
撰文：TVBS新聞網
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許多人都希望有擁有一場與眾不同的婚禮，一名日本新娘就把自己的婚禮，瞬間變成搖滾演奏會。
穿着低胸禮服的她，揹着電結他大彈台灣作曲家JerryC（張逸帆）的千萬爆紅曲《Canon Rock》（搖滾卡農），新娘帥氣的演奏模樣，讓現場氣氛瞬間嗨到最高點。
事後新娘將這段影片PO上社群平台X獲得廣大迴響，她甚至大呼：「我圓夢了！」
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根據《ABEMA TIMES》報道，穿着純白婚紗的新娘柏木美優，揹着電結他站在會場中，表情瞬間一變，熟練地彈起電結他，頭和身體自然擺動，模樣相當投入，現場賓客跟着尖叫，跟着節奏拍手。專業級的演奏結束後，新娘像是瞬間變了一個人，害羞地摀住嘴巴大笑。
這段3分鐘的「新娘版搖滾卡農」影片被PO上網後瞬間爆紅，至今已有超過421萬觀看。有不少網友留言大讚：
「恭喜妳結婚！新娘搖滾超棒的」
「多麼美麗又帥氣的新娘啊！」
「全身超投入！感覺新娘真的很喜歡玩搖滾樂」
就連原作曲者，JerryC本人也在臉書上分享日本新娘影片大讚：
太帥了吧！！！
而柏木美優也親自回覆網友：
我圓夢了！
而JerryC 18年前的這首爆紅曲搖滾卡農，在YouTube上至今已破2607萬次觀看，更成為許多學電結他的人爭相Cover的神曲。
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