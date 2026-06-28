外國情侶求婚到一半被搶鏡　小河馬現身認真凝視　網：最佳見證人

有些人求婚會找親友助陣、有些人會安排浪漫煙火或燭光晚餐，但這對美國情侶的求婚現場，竟然直接請來一位「重量級嘉賓」登場！日前，美國女子Hayley和男友前往辛辛那堤動物園（Cincinnati Zoo）慶祝交往一週年，沒想到走到河馬館時，男友突然拿出戒指單膝下跪，讓Hayley當場又驚又感動。



就在這個電影級瞬間發生時，原本悠閒待在水池裡的河馬費歐娜（Fiona）竟然也剛好游到觀景窗前，意外成為求婚現場的最佳「見證人」，直接完美入鏡陪伴這對情侶創造人生名場面。網友看到照片後也笑翻，紛紛表示：「這位河馬證婚人也太會挑時間了吧！」、「求婚有花、有戒指，還有河馬加持，太犯規了啦！」

外國女子求婚現場小河馬意外出現成見證！

求婚照片曝光後，只見情侶開心展示戒指，而站在後方的費歐娜則睜著圓滾滾大眼睛完美卡位，意外成為整張照片的最佳焦點，彷彿真的參與了這場浪漫儀式。Hayley事後也開心表示，很開心費歐娜能見證這個人生重要時刻，未來還有好多年能繼續和牠一起「約會」動物園。

照片一公開立刻掀起網友熱烈討論，不少人表示根本無法把視線從費歐娜身上移開，笑稱：「河馬的表情根本像是在參加自己的活動」、「牠看起來就是那個最關心進度的人」。還有人開玩笑說：「妳名義上的爸爸就在後面，牠看起來超不爽」、「費歐娜不是來旁觀，是準備上台當牧師吧！」甚至有人直接下結論：「費歐娜公主吃醋啦！」

其實費歐娜早就是辛辛那堤動物園的人氣明星。牠出生時比預產期提早六週，一度需要24小時全天候照護才能健康長大。如今憑藉圓滾滾的身材、呆萌表情，加上超親人的個性，早已累積大票粉絲，這次意外成為求婚現場「第三者」也只能說費歐娜的明星光環真的藏不住啦！

延伸閱讀：最攞命求婚場面！一句我願意下秒遇黑熊突襲 浪漫回憶變恐怖陰影

+ 10

只能說，這場求婚根本是被費歐娜「官方認證」的一天！原本屬於情侶兩人的浪漫回憶，沒想到因為河馬神來一筆的亂入，瞬間變成網友眼中的超萌名場面。看來未來回想起這一天，除了戒指與告白之外，大家應該也永遠忘不了那雙在背後默默見證幸福的大眼睛～

延伸閱讀：

樂天女孩孟潔被求婚成功！餅乾馮晨軒杜拜浪漫下跪姐弟戀修成正果！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】