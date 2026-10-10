英國「首席捕鼠大臣」Larry手術成功　恢復良好重返唐寧街復工

唐寧街10號首席捕鼠大臣Larry切除囊腫的小手術順利完成，10月9日已「銷假」回歸唐寧街，重新展開大樓巡邏，19歲高齡仍然盡忠職守。



據英國獨立電視新聞（ITV News）周五報道，唐寧街消息人士稱Larry情況良好，傷後凡事一步一步慢慢來，並感謝獸醫悉心照顧。

Larry生於2007年1月，至今仍未言休；2011年，觀眾屢見老鼠在英國獨立電視新聞直播時於記者身後亂竄，時任首相卡梅倫（David Cameron）政府承認18世紀官邸有鼠患，遂從巴特西貓狗之家招聘牠入閣。牠同年4月首次開齋捕鼠，證明絕非白支薪酬。

Larry的戰績不止於老鼠。巴特西職員形容牠「有點好鬥」，15年來先後與白廳其他貓、鴿子甚至狐狸交手；前首相施紀賢（Keir Starmer）2024年上任時，也要先隔開家中西伯利亞小貓，怕這位老前輩看不順眼。牠又獲指不太喜歡男人，卻與到訪的時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）一見如故，外交手腕似乎比捕鼠本領更穩陣。

內閣辦公廳首席捕鼠官一職始於1920年代，更可追溯至亨利八世年代。15年來Larry趴在唐寧街10號門階，任由身後政要宣布大事都面不改容；長期拍攝牠的攝影師則透露，搶鏡才是牠的真正志業。「他喜歡擺造型。他基本上會想方設法搶走走在紅毯上或門口的人的風頭。當世界領導人來訪時，搶鏡就是他的一大愛好。」