日本廣告喊「是成田不是羽田」引萬人共鳴　網民盤點魔王地名陷阱

日本網友@s_torian_日前在X（前稱Twitter，推特）上幽默發文分享一則「沒血沒淚的廣告」，吸引超過510萬次瀏覽與逾6萬人狂按愛心。廣告上的文案寫著：「我有說過吧？是成田不是羽田，我有說過吧？」原來這是日本共享行事曆App「TimeTree」的創意營銷，精準狠踩通勤族、旅人，還有出差時，人人最害怕的搞錯「機場」悲劇，讓大批苦主「隔著螢幕都胃痛」。



貼文曝光後引來許多人留言取暖。有網友血淚回憶起曾因搞錯機場，忍痛作廢3萬日圓機票（約1,500港元）、再自掏腰包花4萬日圓（約2,000港元）重買。也有人分享天兵同事訂了成田出發的廉航卻直奔羽田，還惱羞成怒狡辯「說東京出發直覺就是羽田」，慘被全公司笑了整整兩年。更有苦主哀怨接機常碰上「人在羽田等，對方卻降落成田」的平行時空悲劇。

這股共鳴也掀起全網接力盤點日本各大「魔王地名陷阱」。除了成田與羽田，關西地區最典型的就是把飛國際線的「關西機場」與國內線的「伊丹機場（大阪國際機場）」混為一談。新宿車站京王線的閘口也出現同類型看板寫著「我有說過吧？是東口不是西口」。最致命的則是「福岡站」其實在北陸富山縣，要去九州福岡得搭到「博多站」，一旦坐錯真的萬劫不復。

這起兼具笑點與血淚的話題，也給赴日旅遊與出差的民眾上了實用一課。出發前務必看清機票代碼（NRT/HND、KIX/ITM）與站名，別只憑漢字字面或直覺出發，才能避免銀包大失血，或在異國街頭欲哭無淚的慘案。

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