萬眾期待的iPhone Duo將於10月23日（周五）正式發售，美媒記者已經提早獲得新機試用。這位女記者表示，很多時候她都捨不得放下她的iPhone Duo。一旦習慣了在大屏幕上閱讀、看電視和瀏覽Instagram，就很難再回到那個小小的發光矩形屏幕。但問題是：很多應用程式仍然是為那個小矩形螢幕設計的。



有科技博主稱iPhone Duo的應用程式仍未適應大屏幕設計：

據美媒報道，這是使用蘋果首款可折疊iPhone——iPhone Duo的體驗，這款手機將於10月23日正式發售。它在香港的起售價為$17,499港元，比蘋果最新款的14吋MacBook Pro（起售價$15,999港元）還要貴。

對蘋果而言，這是一項重大的舉措。蘋果很少改變其成功的商業模式，正是這種模式讓iPhone 2026年創造了超過2,000億美元（約1.57萬億港元）的收入。但經過多年iPhone的漸進式更新，蘋果面臨證明仍能吸引消費者的壓力。

在試用iPhone Duo大約一周後，女記者Lisa Eadicicco稱提前感受到了未來科技的魅力。 iPhone Duo可以作為她的平板電腦觀看Netflix，晚上用作床頭鬧鐘，週日用作額外的屏幕觀看足球比賽，連接藍牙鍵盤後可以作為迷你顯示器，甚至還可以作為內置三腳架的相機使用。

但她也提到，因為應用程式無法正常運作而感到沮喪，因為開發者尚未更新應用程式。儘管蘋果一直秉持著「開箱即用」的理念，但iPhone Duo仍然需要一些時間來適應。雖然iPhone Duo的軟件運行起來確實比安卓手機流暢得多，但它的許多核心功能在三星或谷歌手機上早已存在多年。

iPhone Duo是蘋果近20年來對iPhone系列做出最大的改變。它外側配備一塊5.4吋的屏幕，展開後則呈現出一塊7.6吋的內屏幕。合上時，iPhone Duo感覺像一本護照，但顯然更厚更重。展開後，它又像一台更薄更小的iPad Mini。

關於iPhone Duo，女記者最常被問到的問題之一是：是否能看到摺痕？信不信由你，答案是：看不到。使用應用程式或在主屏幕上滾動時，摺痕幾乎看不見，滑動螢幕時也幾乎感覺不到它的存在。

雖然這很方便，但這可能不是你購買 iPhone Duo 的主要原因。 Duo的內屏幕最適合用來運行單一應用程式，例如 Netflix。而且，屏幕採用霧面處理，可以減少眩光，不易沾染指紋。

女記者提到，由於她是在正式發布前使用iPhone Duo，許多應用程式，包括 Google Maps、Gmail、Call of Duty Mobile 和 Uber 等熱門應用程式，都沒有更新以充分利用這塊大屏幕。有些應用程式看起來像是懸浮在平板電腦大小螢幕中央的視窗。

這些應用程式可以擴展以佔據更多屏幕空間，但仍然無法填滿整個屏幕。其他一些應用程式雖然更新後佔據了大部分螢幕，但側邊仍然會有一條黑邊。正如蘋果在其網站上所闡述的那樣，當開發者沒有使用蘋果最新的軟件開發工具更新他們的應用程式時，就會發生這種情況。

這位女記者最後的結論是，等開發者有更多時間改善他們的應用程式後再做決定。雖然 iPhone Duo 很有吸引力，但應用程式方面仍有待改進。