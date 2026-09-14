蘋果iPhone Duo操作介面集中右側　左撇子崩潰：幾乎無法使用

蘋果（Apple）首款摺疊手機iPhone Duo吸引到喜愛大螢幕的使用者，卻也同時引發左撇子用戶抱怨。不少蘋果粉絲在社群平台指出，手機展開後，鎖定畫面控制鍵、主畫面的底部工具列（Dock）及App操作介面都集中在右側，對習慣用左手操作的人相當不便，甚至有人直呼「幾乎無法使用」。



操作介面偏右 左撇子用戶喊難用

據《每日郵報》報道，iPhone Duo採書本式摺疊設計，展開後內螢幕寬度大於高度。手機將於10月開賣，但蘋果發布會過後，已有左撇子用戶在X（前稱Twitter，推特）平台抱怨操作問題。

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問題主要出在手機展開後的螢幕配置。鎖定畫面控制鍵、主畫面的Dock，以及App導航與控制功能，都位於裝置右側，對習慣以左手點擊螢幕的使用者而言，可能造成操作困難。

有用戶表示，自己很喜歡iPhone Duo的外型與設計，但因為是左撇子，「這支手機幾乎無法使用」。另一名用戶則說，手機的控制介面是以右手操作為主，讓他無法使用；也有人開玩笑表示，從iPhone Duo的發表來看，「蘋果討厭左撇子」。據統計，全球約有10%左撇子。

網友盼Dock可移動 新機功能仍受矚目

不少網友也在Reddit討論相關問題，有人認為，如果能讓使用者將Dock移到左側，應該就能解決部分操作困擾；也有人指出，蘋果一向強調使用者介面與使用者體驗，卻出現這類明顯疏漏。

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不過，iPhone Duo仍具備多項新功能。新機採5.4吋外螢幕與7.6吋內螢幕，內外螢幕皆為1.4比例，App在不同螢幕間切換時不易出現變形或多餘空白。使用者也能以不同方向或角度使用手機，甚至半摺起來免手持觀看影片。

此外，搭載A20 Pro晶片的iPhone Duo支援多工處理，可讓不同App分別運行於螢幕兩側；螢幕也支援Apple Pencil，成為首款支援Apple Pencil的iPhone。機背則配備與iPhone 18 Pro相同的4800萬像素相機。

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