死而復生？15歲少女棺材內突甦醒坐起　全場守靈親友嚇呆｜有片

危地馬拉（Guatemala，又譯瓜地馬拉）近日發生一宗令人不可思議的「死而復生」奇聞！居住於基切省（Quiché）薩卡普拉斯（Sacapulas）埃爾霍科特村（El Jocote）的15歲少女尤蕾蒂（Yuleidy Ixcotoyac），在家人誤以為其猝逝並為其舉辦守靈儀式時，竟突然在棺木中甦醒並坐了起來，讓現場聚集的親友與鄰居既震驚又無比感動。



未經醫生開立死亡證明 父親誤判摸無脈搏急買棺木

據外媒報道，事件起因於尤蕾蒂日前凌晨突感身體不適。父親在緊急將她送往醫院途中，少女便失去了意識、停止呼吸且無法摸到脈搏。「她離開家時就已經昏迷不醒，我正要送她去醫院，但在半路上，我發現她不再呼吸，手臂也沒有了脈搏。」尤蕾蒂的父親受訪時回憶道。

全場守靈親友嚇傻 現場畫面曝光：

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然而，在未經任何專業醫生開立死亡證明或進行臨床診斷的情況下，焦急萬分的父親誤以為女兒已經撒手人寰，隨即聯繫殯葬業者購買棺木，並將「遺體」載回家中佈置靈堂。

守靈現場奇蹟甦醒 母親哭悼驚見「棺木內在動」

當親朋好友與鄰居陸續趕到尤蕾蒂家中悼念時，神奇的一幕發生了。當眾人在棺木旁哀悼時，少女竟在棺木內恢復了意識。

尤蕾蒂的母親回憶起當時的情景仍難掩激動：

當時我對着她的棺木哭泣，但心裏始終沒有放棄希望，我一直覺得她還活着！當我們打開棺木的小視窗時，看見她正在動、正在醒過來，隨後她就直接坐了起來！

突如其來的奇蹟讓現場悼念者陷入極大震撼，親友隨後手忙腳亂地將尤蕾蒂扶出棺木。

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少女親述經歷：心臟劇痛後便失去意識

事後，尤蕾蒂接受當地電視台採訪時親自講述了事發經過：「那時候我的心臟開始劇烈疼痛，感覺非常沉重，接着我就失去了意識。」對於自己能在棺木中奇蹟醒來，尤蕾蒂與家人均將此歸功於上帝的保佑與神蹟。

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