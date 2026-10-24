英國王室｜威廉王子驚喜現身BBC節目　自爆曾有意當DJ

英國威廉王子（Prince William）最近首次登上英國廣播公司（BBC）節目《The Graham Norton Show》，宣傳他的環保倡議。期間他被問到童年夢想時，稱曾想當警員和DJ。



澳洲新聞網（news.com.au）及美國線上（AOL）等媒體報道，該集預先錄影的節目在10月23日播出，主持Graham Norton在節目中與奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、已故「鱷魚先生」史帝夫·厄文（Steve Irwin）的兒子羅拔（Robert Irwin）及英國實力派女演員與歌手Hannah Waddingham交談期間，威廉王子突然現身，為大家帶來驚喜。

威廉王子坐在節目中著名的紅色沙發上，接受主持和嘉賓的提問，當中他被Norton問及自己有否想過成為英王以外的職業生涯時，稱想過有關問題。與威廉王子相識多年的羅拔厄文開玩笑問對方「你不想去跟鱷魚搏鬥嗎？」

英國威廉王子（Prince William）10月23日首次登上《The Graham Norton Show》。（Youtube@The Graham Norton Show）

威廉王子回應時表示，假如自己早一點認識羅拔，情況或可能不同，並提到自己年少時曾想當警察，認為「很有型」，而在成長過程中，就有段時間想過成為DJ，甚至起了個藝名「DJ Xara」，但感覺不太理想，指自己沒有在學校派對「打碟」的天份。

他亦在節目中談及對電影及音樂的興趣，稱自己是金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的忠實支持者，而且特別欣賞《蝙蝠俠—黑夜之神》(The Dark Knight），形容很喜歡作品深層的心理黑暗風格。

威廉王子披露，自己一家喜歡收看節目《The Celebrity Traitors UK》（英國版名人狼人殺／背叛者名人版），夏洛特公主（Princess Charlotte）及路易王子（Prince Louis）更沉迷其中。

今次是首次有現任全職王室成員登上Graham Norton的節目，威廉王子在節目中為自己成立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）宣傳。該獎項年度頒獎禮將於11月在印度孟買（Mumbai）舉行。姬蒂白蘭芝是「為地球奮鬥獎」委員會成員，Waddingham則在2023年於新加坡上演的頒獎禮擔任主持，羅拔厄文則是獎項的全球大使。

肢體語言專家分析：表面放鬆實則戒備

對於威廉王子的Graham Norton清談節目「處子演出」，肢體語言專家詹姆斯（Judi James）認為，「威廉王子坐在那張著名的紅色沙發上，他的肢體語言表明，他擺出一副優雅、俏皮，但又略帶一絲戒備的姿態。他略顯緊張的舉動體現在他垂下的那隻手上，這隻手似乎是為了掩飾左手上的一些小動作。」

詹姆斯還稱，「他雙腿交叉，與節目中大多數喜歡正面面對鏡頭的名人嘉賓不同，威廉王子向後靠去，一隻手肘搭在沙發靠背上，這個小小的放鬆姿勢讓他看起來比實際感受要放鬆得多。」

與他的弟弟哈里不同，哈里王子則往往把節目當成一場智力較量，喜歡展現自己比主持人更機智幽默，而威廉王子則看起來略帶羞澀，顯得十分謙遜，彷彿對主持人及同場嘉賓充滿敬意與敬畏。