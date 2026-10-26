學生作業全靠AI？柏克萊教授放棄對錯評分　直言：已失去意義

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）著名數學家暨菲爾茲獎得主博赫茲（Richard Borcherds），因觀察到學生普遍利用人工智能（AI）完成作業，決定不再以正確性評分作業，而僅根據是否完成給予學分。博赫茲坦言無法有效區分人類與AI產出內容，並認為傳統評分制度已失去意義。此舉標誌著AI技術衝擊高等教育評量標準，引發對未來數學專業及學術誠信的深刻省思。



AI普及影響傳統作業評分

《紐約郵報》報道，博赫茲於受訪時指出，學生利用AI工具完成作業現象普遍，傳統以正確性評分反而鼓勵依賴AI，且對誠實學生不公平。他表示，「學生使用AI做作業現已非常普遍。以正確性評分只會讓他們更有動力用AI，反而懲罰誠實的學生。」他認為讓助教批改AI生成答案既浪費時間也耗費經費，因此改以是否完成作業為評分依據。

美國加州大學柏克萊分校著名數學家暨菲爾茲獎得主博赫茲（Richard Borcherds）。（UC Berkeley）

博赫茲坦言，現階段已難以分辨學生與AI撰寫的作業內容，僅偶爾能從AI特有錯誤中察覺，但隨AI進步，這類錯誤已極為罕見。他表示：

現在已經沒有簡單方法能分出人類或AI產出的作品，AI出錯的機會也越來越低。

AI進步挑戰數學專業前景

博赫茲在接受《Daily Californian》專訪時坦言，對數學專業未來感到困惑。他說，「如果AI持續以現在速度進步，幾年內人類數學家將無法勝過AI。」他甚至表示，自己也曾詢問ChatGPT應否建議學生從事數學，對方同樣無法給出答案。

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校方回應及制度調整

加州大學柏克萊分校已要求教師於課程大綱明訂AI使用規範，並曾評估AI偵測軟體如Turnitin及Rumi，惟因準確度不足未全校推行。副教務長里察（Anne Marie Richard）表示，個別教師可自訂課堂AI政策。博赫茲則強調，現階段主要依靠現場考試評分，因線上考試分數明顯偏高，反映部分學生利用AI作答，線上評量已無意義。他直言，「如果AI對社會最壞的影響只是讓作業難以評分，我會感到很欣慰！」

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