40天失業兩次！企業用AI取代人力降成本　30歲白領嘆：無產業安全

生成式人工智能（AI）快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。英國一名30歲文案工作者近日分享自身經歷指出，他在短短40天內接連被兩家公司裁員，而共同原因都是「AI取代人類工作」。他坦言，過去從未想過自己會被AI取代，如今卻深刻感受到職場結構正在急速改變，甚至直言「現在幾乎沒有任何產業是安全的」。



根據外媒「鏡報」（The Mirror）報道，一名文案工作者朗迪（Liam Rondi）原本在公司擔任文案約兩年時間，直到某天突然接到電話通知，公司因組織調整決定裁撤部份寫手。當時他才得知，公司正將部份內容工作轉交給AI系統處理，並由「AI編輯」取代原本的人力職位。朗迪回想，當時完全沒有預料到會被裁員，但事後回頭看，其實公司早已出現警訊，例如開始安排AI相關培訓，並逐漸要求寫手改為「編輯AI生成內容」，而不是從零開始撰寫文章。

生成式AI快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。（Unsplash）

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失去第一份工作後，朗迪很快接到另一份自由接案的文案工作，原本以為只是短暫波折，沒想到事情很快再度重演。僅僅幾週後，新公司突然寄信通知，未來將不再聘用自由接案寫手，而是全面導入一系列AI工具。這意味著他在40天內第二次因AI而失業。這次打擊讓他感到格外不安，因為那份自由工作已是他當時唯一的收入來源。「當他們再次選擇AI取代人類時，感覺就像被狠狠打了一巴掌，讓我不得不開始認真思考是否要轉行。」他坦言。

朗迪表示，AI目前仍無法真正勝任文案工作，尤其在涉及事實查證或敏感議題時，錯誤率相當高。他指出，自己經常需要花大量時間修正AI生成內容中的錯誤與不準確資訊，有時甚至比從頭撰寫一篇文章更耗時。「AI往往只是重新拼湊網路上既有的內容，而其中很多本來就不正確，結果變成一個不斷循環的錯誤系統。」朗迪說，企業雖然期待透過AI提高產量與降低成本，但在實際運作上，品質問題仍然相當明顯。

如今許多工作都要求與AI工具合作，甚至直接以AI為核心（Unsplash）

2024年，朗迪與丈夫澤維爾從英國倫敦搬到法國蒙彼利埃（Montpellier）生活，但職涯的不確定性也隨之增加。他坦言，兩年前求職市場仍然相當活躍，招聘網站上充滿文案職缺，但如今情況完全不同，許多工作都要求與AI工具合作，甚至直接以AI為核心。他說，即使自己希望避免AI影響，也幾乎不可能，「它現在無所不在」。

朗迪認為，企業導入AI的速度過於倉促，背後最大動機仍是節省成本。他提醒所有職場工作者應該提高警覺，留意公司內部是否出現「AI轉型」的徵兆，例如AI培訓、改寫AI內容等流程變化，這些都可能意味著職位正逐漸被取代。「公司總是想降低成本，哪怕AI沒做到那麼好，他們仍可能選擇裁掉人。」他說。

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儘管對AI帶來的衝擊感到憂心，朗迪並未完全否定這項技術。他承認AI確實能在某些情境下提高效率，例如加速資料整理或基礎內容產出，但若AI大量取代創意工作者，將對整體創意產業帶來長遠影響。朗迪擔心，當大量內容都由AI生成時，真正的新想法與創意可能會逐漸減少，內容品質也可能持續下降。

目前，朗迪也開始經營社群帳號分享自身經歷，希望提醒更多人關注AI對職場的影響。他表示，雖然過程充滿不確定性，但最近也接到一份新的自由接案工作，而這家公司明確表態不使用AI寫作。對他而言，這或許只是暫時的喘息空間，但整體趨勢仍讓他感到不安。

「AI確實可能讓生活更便利，但如果它開始奪走人們的創作與工作機會，那就是另一回事了。」朗迪說，在AI持續進化的時代，無論是企業或工作者，都正站在職場轉型的關鍵十字路口。

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