旅遊注意｜航班延誤別狂排隊　前地勤揭14個常見錯誤　附應對指南

搭飛機時最不願遇到的情況便是航班延誤，近期有多年經驗的前地勤人員分享旅客在遇到延誤時的反應，並列出14個千萬別犯下的錯誤，包括排隊、飲食和盥洗都有，希望藉此幫助遇到惱人插曲的旅客。



《Travel + Leisure》報道，曾擔任地勤人員多年的朱莉（Julie Rousseau）列舉旅客在航班延誤時最常犯的14個錯誤，並提供一些實用的解決方案。

1. 攜帶笨重或難拿的包包

在長時間延誤期間，費力地提着沉重或笨拙的包包，還得守候在登機口，同時手忙腳亂地顧好多個物品，無疑是旅客最不願面對的窘境。

若使用行李固定帶便可將小包固定在行李箱上，藉此把所有行李整合在一起，從而讓移動變得更加輕鬆，更能減輕肩部負擔、解放雙手，還能在擁擠的航廈內穿梭時更加從容。



2. 完全依賴機場的電源插座

登機口附近的插座往往供不應求，有時並不可靠，朱莉曾目睹旅客因手機沒電而陷入慌亂的場景。

隨身攜帶行動電源是明智之舉，它能確保設備電量充足，讓你隨時查看航班動態、領取登機證或進行娛樂活動。



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3. 未妥善保管好個人物品

朱莉曾看過無數旅客在航班延誤等待期間，因發現包包敞開或物品遺失而驚慌失措。

她建議使用具備防盜功能的單肩背包（將貴重物品貼身攜帶）或簡單的行李鎖（鎖好隨身攜帶的包包）來保護財物，這樣就能安心休息甚至小睡片刻，不必時時刻刻擔心物品安全。



4. 長時間久坐不動

航班延誤時的漫長等待容易導致身體僵硬痠痛，旅客經常在登機前坐立難安、頻繁挪動身體。

攜帶1個小按摩球或伸展帶，就能放鬆緊繃的肌肉並促進血液循環，讓等待期間保持舒適狀態。



5. 弄丟旅行證件

在航班延誤引發的混亂中，旅客有時會手忙腳亂地翻找登機證或護照。

使用專門的證件收納包便可將所有證件集中，從而讓登機過程更順暢，減少不必要的壓力。



6. 將盥洗用品包放入托運行李

長時間的延誤會讓等待變得格外難熬。

朱莉建議在隨身行李或個人物品中準備1個小型盥洗包，裡面可以放濕紙巾、除臭劑和牙膏等用品，在登機口簡單梳洗一番，能顯著改善心情並恢復精力。



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7. 讓孩子無事可做

當航班延誤期間孩子變得煩躁不安時，父母往往最感頭痛。

讓小孩有事可做能帶來截然不同的體驗，包括便攜式益智遊戲書、繪畫套組或簡單的紙牌遊戲，都是無需電子設備的好幫手。



8. 任由機場焦慮掌控情緒

航廈的環境往往令人感到應接不暇，嘈雜的噪音、廣播聲和擁擠的人群常常會加劇壓力。

朱莉曾經看過一些旅客只依靠平價降噪耳機和冥想App就能徹底平復情緒，即使只是進行幾分鐘的引導式呼吸練習或聆聽舒緩音樂，也能舒緩神經，讓思緒變得更加清晰。



9. 航廈太冷導致身體不適

航廈裡的空調往往開得很強，讓人感覺冷得不舒服，尤其是當航班延誤數小時的時候。

帶條輕便、易收納的毯子和1個旅行枕會大有幫助，無論是坐着還是想小睡一會兒，都能保持舒適並獲得良好的支撐。



10. 太早排隊

旅客經常過早排隊，結果做了許多不必要的等待，這只會增加壓力。

雖然應該留在登機口附近留意廣播通知，但也可以帶副撲克牌或電子閱讀器來打發時間，緩解無聊和煩躁情緒。



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11. 亂成一團的充電線或耳機

充電器、耳機和各種線往往會在包包裏纏成一團。

建議使用1個數位配件收納包，讓所有物品井然有序、觸手可及，當設備和充電線都容易拿取時，就能專注於保持舒適和娛樂，而不必因為在包包裡翻找東西而感到煩躁。



12. 試圖在光線明亮的航廈裡睡覺

航廈很少有昏暗安靜的環境，導致許多疲憊不堪的旅客無法休息，尤其是在長時間延誤的情況下。

準備貼合臉部的遮光眼罩能阻擋所有光線，包括刺眼的頂燈，如此一來幾乎可以在任何地方小睡片刻。



13. 身體脫水

機艙內空氣乾燥，容易導致脫水，因此不僅要在飛行途中隨身攜帶水瓶，在登機前也應注意補充水分。

可折疊水瓶幾乎沒有重量，也不佔空間，但裝滿水後容量可達1公升，帶上它，既能避免購買昂貴的機場瓶裝水，又能確保在延誤期間保持水分充足和精神飽滿。



14. 因飢餓而變得易怒（Hangry）

在航班延誤期間，飢餓感會迅速加劇壓力。

準備小巧、可重複使用的零食袋或零食收納盒，以便隨時取用蛋白棒、堅果或果乾，這有助於穩定熱量水平、改善情緒，讓等待過程變得不那麼難熬。



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