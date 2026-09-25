深圳旅遊｜內地11款App推介　點餐／叫車／電子支付／出行攻略

深圳旅遊App｜港人北上成風，不少人假日都會選擇北上消費。今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了11款北上深圳必備App，不論衣食住行和付款，均有App可用，如可以搜尋旅遊攻略的小紅書、美食指南大眾點評和美團、打車工具滴滴出行、導航高德地圖等，讓大家可以在深圳輕鬆食玩買。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

假期有不少人都會北上消費吃喝玩樂，不過想玩得開心就要先做好準備，而在電子化科技的時代下，去深圳玩只要有以下的App在手，就可以輕鬆出行。今次為大家介紹合共11個內地出行必備App，讓大家北上深圳更為方便。

北上深圳必備社交媒體類App

【1】小紅書

在內地不能使用Instagram、Facebook等社交平台，想得知內地最新的玩樂資訊，小紅書絕對是一個好選擇。小紅書是一個內地流行的社交平台，用戶可以分享和搜尋不同資訊，包括時尚、美妝、旅遊、生活等。用戶可以在平台創建和瀏覽他人發佈的內容，例如旅遊攻略、購物心得和美食評論等，讓大家可以參考其他用戶的經驗。

大家在小紅書搜深圳旅遊攻略，就會有很多圖文並茂且詳細的景點和路線推介，例如南頭古城一日遊、甘坑古鎮打卡等；而選擇美食分類，還會看到許多深圳本地人推介、本地人推介的餐廳。大家可以在小紅書參考用戶的真實評價，是到深圳旅行不可缺少的應用程式之一。

下載小紅書：App Store｜Android

北上深圳必備美食類App

【1】大眾點評

大眾點評與港人普遍使用的Openrice類似，主要用作查詢美食店舖的餐單、價錢、距離、取號排隊等詳細資訊。另外也包括酒店預訂、購買電影票、休閒娛樂等功能，更可以查詢所處位置附近的美食、景點等。

店舖還會推出多款限時搶購套裝，比現場點菜要便宜；此外，美團亦會推出不同餐廳的團購優惠，因此大家到店食飯前不妨先開大眾點評和美團，看一看有沒有優惠，從而選擇最抵食的套餐！

下載大眾點評：App Store｜Android

【2】美團

美團提供外賣訂購、餐廳預訂、電影購票、酒店預訂、旅遊服務等多種功能。通過美團，用戶可以輕鬆在線下單、購物及有購物優惠。在外賣餐飲服務上，用戶只要選擇所在的城市，就可以查看餐廳的距離、餐單、評價、價格等，然後在線下單。另外也可用於買電影票、預訂旅遊產品、叫車、超市便利店消費、買藥及買火車高鐵票等。美團的功能服務多元，可以滿足大家衣食住行多方面的需求。

然而，美團支援支付寶、微信支付、內地銀行卡等支付方法，並不支援Alipay HK及WeChat Pay HK，若沒有內地電子錢包的港人，可以選擇信用卡支付。但App內的優惠紅包則需要已實名的內地電子支付錢包，沒有實名制的人士就不能使用。

下載美團：App Store｜Android

【3】餓了麼

餓了麼是內地除美團以外另一個較多人使用的外賣訂購平台，提供便利的外賣餐點服務。用戶可以在應用程式中選擇附近的餐廳，瀏覽菜單，下訂單並提供送餐地址，使用十分方便。另外App內外賣經常會有滿減優惠，因此非常實惠，有不少用戶反映餓了麼相對美團較為便宜實惠，然而送餐時間則較美團慢，若大家不趕時間的話可以考慮使用餓了麼叫外賣。

然而餓了麼與美團一樣，只支援支付寶、微信支付、內地銀行卡等方式，並不支援Alipay HK；但是支援WeChat Pay HK。大家只要用轉數快把WeChat Pay HK連上自己的銀行賬戶，就可以輕易存錢入錢包，用來購買外賣。

下載餓了麼：App Store

【4】美味不用等——餐廳遙距取號

為了提供更便利的體驗，美味不用等提供餐廳預訂、遙距取號和接受排隊提醒三大功能。用戶可以通過該應用程式預訂餐廳和遙距取號，省卻大家排隊等候的時間。另外更提供餐廳信息、菜單和用戶評價，可以幫用戶做出適合的選擇。

北上深圳必備電子支付App

【1】支付寶

在內地，電子支付十分普及，反而會有一些店舖不收現金，而支付寶就是內地最為常用的電子支付App之一。但支付寶與香港Alipay HK的系統並不互通，近年雖多了一些內地店舖支援港人以Alipay HK支付，但並非全部商店均接受Alipay HK付款，因此建議大家可以開通一個內地支付寶賬戶。

如今開通一個內地支付寶賬戶較以往簡單，現在的實名認證不用綁定內地銀行卡和內地電話號碼，只需「掃臉認證」即可，進入身份認證頁面後，選擇國家地區為「中國香港」，並填寫簡體中文名和回鄉證資料，然後進行認證便可。而且大家還可以透過Alipay HK的「跨境匯款」功能，入錢到內地支付寶，過程只需要1分鐘，但有HK$25手續費。首次匯款或金額超過 3,500 元人民幣，則可以免去手續費。

下載支付寶：App Store｜Android

【2】&【3】Alipay HK、WeChat Pay HK

Alipay HK和WeChat Pay HK均可使用電話號碼，只要連結香港銀行戶口或信用卡即可使用，消費以港幣作結算，免收手續費，十分方便。當中AlipayHK可於內地大部份城市商店、近9成澳門商戶等使用。只要在應用程式內開啟「跨境乘車碼」，更可以於內地繳付公共交通工具的車費。另外，還可以透過Alipay HK使用高德打車服務，令出行更為方便。

下載Alipay HK：App Store｜Android

WeChat Pay HK則適用於內地約有逾100萬商戶，包括港人喜愛的餐廳如喜茶、探魚、奈雪的茶、海底撈等，還可在深圳地鐵、及滴滴打車等交通工具繳付車費。另外，在WeChat Pay HK跨境遊頁面內有過百款小程序，提供各式各樣的優惠券及服務，讓大家可以透過小程式預訂飲品等，省卻在門市排隊的時間。

下載微信：App Store｜Android

北上深圳必備交通出行App

【1】滴滴出行

滴滴出行是內地的一個打車平台，提供出租車、快車、豪華車和拼車等多種用車服務。用家可以透過滴滴打車出行輕鬆叫車，查看車輛位置、預估費用和查看行程記錄等。司機大多按照指定路線出行，不會出現兜路的情況。深圳經常塞車，若叫出租車則會因塞車而白白承受多餘的費用，而滴滴出行的一口價特惠快車，則可避免這種情況。

另外滴滴出行要求網約車安裝攝像頭，對營運過程進行實時監控，同時還配備一鍵報警功能，為乘客提供額外的安全保障，是一款安全性較高的一款打車應用程式。微信小程式以及內地支付寶均內置滴滴打車服務，會較為方便。然而，若下載應用程式叫車則可享更多優惠，應用程式不時會送出優惠券，令出行更優惠。

滴滴出行下載：App Store｜Android

【2】高德地圖

高德地圖是在中國內地廣泛使用的地圖和導航應用程式，其中的交通狀況和導航準確性得到十分高的評價。除了提供詳細的地圖資訊、路線規劃和交通狀況等功能，還有離線地圖、導航、語音導航更支援廣東話，對自駕遊的旅客而言十分方便。同時也提供公共交通路線規劃和共享單車資訊。

此外，高德打車與多個內地打車平台合作，可選擇的車型、車款較多，且因有多個平台比較，大家可以選擇最優惠的平台，價錢較滴滴出行便宜。

下載高德地圖：App Store｜Android

【3】百度地圖

百度地圖是中國最大的綜合性地圖和導航應用程式之一。百度地圖提供的資訊全面，除了街道地圖，最大好處是設有大型商場樓層導航，用戶可在商場、機場等大型建築內用它導航。

百度地圖的其他特色功能還包括：離線地圖、類似 WeChat 可尋找附近的人、以熱力圖查看某區人流、景點推薦、車輛限行查詢、實時公交車位置等，讓大家可以避開人流。

下載百度地圖：App Store｜Android

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略