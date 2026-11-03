日女偶像突腦中風險死！重度癱瘓遭斷言恢復無望　今逆轉變治療師

日本一名32歲的前舞台劇演員兼偶像山田阿實（山田阿実），2016年在演唱會唱到最後一段時，耳邊突然傳出「啪一聲」脆響與劇烈耳鳴，隨後便在粉絲面前倒下。當時年僅22歲的她緊急送醫，昏迷整整一週醒來後，等待她的竟是嚴重腦梗塞（中風）的診斷，主治醫師甚至直接對她宣告：「幾乎無法動彈了，以後請學習只用右手生活。」如今的她已成功逆轉人生，考取證照成為一名專業的「職能治療師」！



唱歌突然發不出聲 粉絲急喊「快讓她下來」才救命

根據日媒報道，回憶起發病當天，這名女偶像透露一切毫無預警。當時她才剛加入偶像團體不久，在舞台上表演時突然發現自己「咬字發音變得很困難」，朝氣蓬勃的聲音更變得極度沙啞。

當年才22歲的舞台劇演員兼偶像山田阿實（山田阿実）在演出時突倒下，送醫後遭宣告腦中風。（IG@aaami0920）

山田阿實在演出時突發腦中風，當場倒地：

正當她試圖唱完最後一句時，耳邊竟清晰傳出「啪」的斷裂聲，緊接着是刺耳的尖叫耳鳴，讓她瞬間失去平衡重摔在台上。幸好台下目擊全過程的粉絲第一時間驚覺異樣，在現場高喊「快讓她下來！別讓她唱了！」，工作人員才趕緊將她抬回休息室並緊急送醫。

昏迷一週醒來「左手左腳消失」 醫：重度癱瘓無希望

在醫院昏迷整整一週後，她才迷迷糊糊地睜開眼。然而醒來後，她不僅講話變得遲鈍、聲音變成尖銳的高音，身體更是像被鉛塊壓住一樣無法挪動，甚至在意識中「完全感覺不到左手與左腳的存在」。

山田阿實昏迷一週醒來「完全感覺不到左手與左腳的存在」。（IG@aaami0920）

轉院進入復健病房後，主治醫師面帶沉痛地對她說：「因為是大範圍的腦梗塞，引發了重度癱瘓，未來基本沒有恢復活動的希望。請好好訓練目前還能動的右手，來應付接下來的人生。」這番話讓她當場陷入無邊的絕望：「為什麼是我？既然動不了，那還復健做什麼？」

「我們在劇場等你！」 導師一句話撐過地獄復健

就在她準備放棄生命時，當時指導她演戲的舞台劇導演傳來了一句「我們在等妳回來」，成為她咬牙撐過地獄復健的唯一動力。雖然出院後連洗澡、做飯、上樓梯都無法獨立完成，讓她幾度挫折崩潰，但她仍堅持重拾生活。

山田阿實從2018年起積極參加「腦中風節」，以病友身分走入大學課堂與各地演講，分享年輕中風者的心理掙扎。（IG@aaami0920）

她從2018年起積極參加「腦中風節」，以病友身分走入大學課堂與各地演講，分享年輕中風者的心理掙扎。

逆轉人生 從「絕望患者」變成「國家級職能治療師」

然而，這名女孩並未被命運擊垮。在經歷多年努力後，她於2023年4月成功完成驚人逆轉。從一名需要被照顧的中風患者，考取證照成為專業的「職能治療師（OT）」，親自用自己的經歷去療癒更多身障與中風患者。

如今的她不僅在2025、2026年邁入人生新階段，更積極準備將這段「從舞台倒下到逆風重生」的傳奇經歷出版成書。她表示：

我不想強硬地推着病友去『積極樂觀』，因為我自己也獨自痛苦了很久。我只希望我的經歷能成為某個困境中人的參考案例，讓大家知道，即使人生被打碎了，依然能走出屬於自己的路。

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