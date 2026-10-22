27歲連體兄弟驟逝　哥心臟驟停弟隔數分倒下　抗霸凌勵志人生落幕

厄瓜多爾全國唯一的連體嬰兄弟27歲的何塞·路易斯（José Luis）與何塞·阿爾曼多（José Armando Cevallos），近日在哥倫比亞旅行期間不幸離世。



兩人日前才因受訪發表「生同根、死同穴」的生命宣言而感動無數網友，不料10月15日哥哥何塞·路易斯突然心臟驟停，隨後弟弟也因心臟病發倒下，兄弟倆相繼離世，令全球無數粉絲與家屬無限悲痛。

厄瓜多爾全國唯一的連體嬰兄弟27歲的何塞·路易斯（José Luis）與何塞·阿爾曼多（José Armando Cevallos）不幸離世。（Instagram@siamesesdelecuador）

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旅遊期間突發心臟病 好友淚訴：「一個把另一個帶走了」

外媒報導，家屬透過兄弟倆的官方Instagram帳號發布聲明，證實這起噩耗發生於10月15日。當時兩人正在哥倫比亞麥德林（Medellín）旅遊，哥哥何塞·路易斯突發心臟驟停，雖經醫療團隊搶救一度穩定生命徵象，但短短數分鐘後，弟弟何塞·阿爾曼多也因心肌梗塞倒下，雙雙宣告不治。

骨肉相連共用肝腸 生前名言：「我們是買一送一」

兄弟倆從腰部以下相連，共有兩條腿、四隻手臂以及各自獨立的心臟。一個月前，兄弟倆特地飛往西班牙馬德里接受專訪，當時他們以幽默樂觀的態度自嘲：「我們是一個身體裡的兩條生命，就像『買一送一』。」面對是否曾想過做分離手術的提問，兩人堅定表示：

我們出生在一起，死也在一起，現在我們已經不想分開了。

弟弟阿爾曼多當時也分享了兩人奇妙的生理連結：

哥哥能感覺到我的情緒，但我感覺不到他的。特別的是，如果哥哥生病，我也會跟著生病，但如果是我生病，他卻不會受影響。

好友費爾南多·卡里略（Fernando Carrillo）受訪時悲痛表示：「路易斯心臟驟停後，阿爾曼多幾分鐘後也跟著心臟病發，兩人就這樣離開了……真的是一個把另一個帶走了。」目前家屬已著手辦理遺體過境手續，準備將兄弟倆接回厄瓜多爾安葬。

克服霸凌熱愛生活 飛翔夢想成絕響

兄弟倆生前以Instagram帳號@siamesesdelecuador經營社群平台，累積超過6萬名粉絲。他們經常分享如何獨立洗澡、使用特製小車移動等日常生活，展現極強的生命韌性。雖然他們一直希望能夠靠輔具邁步行走，但今年10月初，兩人在哥倫比亞體驗了滑翔傘（Paragliding），並高興地表示：「我們雖然不能走路，但我們可以飛翔！」不料這場圓夢之旅竟成兩人絕響。

今年10月初，兩人在哥倫比亞體驗了滑翔傘（Paragliding），並高興地表示：「我們雖然不能走路，但我們可以飛翔！」不料這場圓夢之旅竟成兩人絕響。（Instagram＠siamesesdelecuador）

回顧成長歷程，兄弟倆透露母親當初因緊急剖腹產才得知生下連體嬰。面對外界的歧視與霸凌，父母給予了無限的愛與支持。母親當時的一句話：「如果上帝要他們這樣，我就這樣愛他們」，成為支撐兄弟倆勇敢面對世界的支柱。

對於兄弟倆的驟逝，兩人的弟弟達米安（Damián）悲痛表示父母精神已被摧殘得體無完膚。家屬在聲明最後感謝所有關心他們的粉絲，並留下兄弟倆一生的座右銘：

有志者事竟成，殘疾絕不是阻礙幸福的理由。

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