6歲遭女子挖去雙眼轟動全國　「小斌斌」今高考稱霸將攻讀雙學位

近日，內地殘疾人單考單招考試（特殊教育高考）放榜，曾因慘遭他人傷害、永久失明而轟動全國的山西19歲男孩郭斌，以高考721分（滿分800分）同專業第一名，被長春大學錄取。未來，他將攻讀計算機科學與技術、中醫雙學位，成為一名盲人雙學位大學生。



郭斌在武漢市盲童學校學習。（頭條新聞）

從失明到金榜題名：郭斌12年武漢求學路

內媒《湖北日報》報道，在2013年8月24日，山西太原6歲的郭斌在家門口玩耍時，被一名陌生女子（後經查明，犯罪嫌疑人為郭斌的伯母張會英）誘騙至野外殘忍傷害，挖去雙眼導致永久失明。

經山西眼科醫院搶救脫離生命危險後，郭斌赴深圳接受香港眼科專家林順潮團隊實施的義眼植入手術。2014年7月，郭斌開始康復訓練。

郭斌在武漢市盲童學校學習。（湖北日報）

在2014年，時任武漢市盲童學校副校長周德軍看到相關報道後，專程帶著一名盲童前往醫院看望郭斌，用真實經歷鼓勵他振作，並邀請他到武漢學習。「張龍老師的俯身擁抱和武漢盲校的真摯誠意，讓我們下定決心留在武漢。」郭斌的媽媽王文麗說。

初到武漢時，郭斌敏感、膽小，當時還是音樂老師的張龍主動申請擔任他的小學和初中班主任，陪伴他度過12年的求學時光。得知分數的那一刻，被郭斌喚作「媽媽」的張龍喜極而泣地說：「每一分都凝聚著他遠超常人的汗水與堅持，他太難了。」

郭斌入校後，張龍老師帶着他在學校操場鍛煉身體。（湖北日報）

視力的缺失，讓郭斌的求學之路比常人坎坷百倍。無法目視書本、無法直觀演算，別人一眼看懂的知識點，他需要反覆觸摸點字、反覆推演復盤。

武漢市盲校高三數學老師鄭小琨對他讚譽有加，「他的成績實至名歸，是日復一日地自律與拼搏換來的。一道題他總會反覆鑽研，摸索出多種解題思路，還常常耐心給同學答疑解惑。」

每天凌晨起床練習 如今掌握4種樂器成立樂隊

郭斌在舞台上表演。（湖北日報）

除了文化課之外，郭斌還用音樂治癒自我。2015年，在張龍的鼓勵下，郭斌和同學成立了湖北省首支盲人電聲樂隊——VMV樂隊，擔任貝斯手。張龍請來自己在武漢音樂學院的校友蔡濤教樂器。因為看不見，蔡濤就讓大家摸他的手形，感受手指間的跨度與交替頻率。

張龍曾鼓勵：「學樂器沒有技巧，要反覆、自覺地訓練。」此後，郭斌平日會把鬧鐘調到凌晨4點30分，堅持在家多練一個多小時再去上學，如今已掌握4種樂器。這支盲校樂隊也進行了多次公開表演，相關影片收穫近10萬點讚。

郭斌和同學一起登台表演。（湖北日報）

郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。（湖北日報）

郭斌說，自己最大的心願是學成後回到武漢市盲校任教，用自己的經歷與所學守護更多視障孩童，將這份溫暖與善意傳遞下去。