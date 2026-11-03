The Weeknd鍾情廣東歌　繼王菲季候風後　IG帖配林憶蓮80年代名曲

加拿大樂壇天王The Weeknd剛完成在香港啟德體育園的4場演唱會，其取樣王菲《季候風》的新歌《Hong Kong》在網絡引發熱潮，The Weeknd離港後也繼續展示自己對廣東歌的鍾愛，在社交網站IG新動態帖文配上林憶蓮的80年代名曲《激情》，又在IG小號帖文配上王傑金曲《可能》的前奏。



The Weeknd推出新歌《Hong Kong》後，找來電影攝影師杜可風（Christopher Doyle）設計封面，他11月3日透過小號（分身帳號）gene.hackerman發文感謝對方，形容對方「對香港電影至關重要，也給我個人巨大啟發」，他其後也在主帳號轉發帖文，並繼續表達他對廣東歌的喜愛，配上林憶蓮1987年歌曲《激情》，該歌曲改編自《壯志凌雲》（Top Gun）名曲《Take My Breath Away》。

The Weeknd在社交網站感謝杜可風，並在帖文配上林憶蓮歌曲《激情》（帖文截圖）

林憶蓮1987年歌曲《激情》：

The Weeknd同日也在IG小號另一動態帖文上傳香港導演林嶺東的照片，配上王傑1989年歌曲《可能》的前奏。

2026年11月3日的帖文中，The Weeknd在IG小號gene.hackerman上傳香港導演林嶺東的照片，然後配以王傑經典歌曲《可能(安妮)》的前奏（帖文截圖）

The Weeknd已不止一次表達對香港影視文化的喜愛，他近日又曾在IG小號上傳王菲2002年精選唱片《Faye Best》的圖片，在帖文配上王菲1994年歌曲《夢中人》。

他過去也曾在社交網站分享王菲1996年的經典專輯《浮躁》。

王菲1994年歌曲《夢中人》：