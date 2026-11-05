3呎鱷魚潛入北卡州貝果店　店員顧客迎頭相遇嚇到彈起｜有片

英媒11月4日報道，美國北卡羅來納州貝果店Bagel Dock Express上週四（10月29日）有「不速之客」偷偷潛入店內。一隻3呎長的小鱷魚偷偷從店舖後門溜進倉庫，再走到前台，把迎面相遇的顧客及店員嚇一大跳，而整個過程都被店舖監視器拍下。店長德里斯科爾（Jesse Driscoll）事後表示，一間貝果店會發生很多事情，但他萬萬沒料到會在店內見到鱷魚。



英國《衛報》4日報道，鱷魚偷偷潛入店舖時，德里斯科爾當時正在安裝一台新烤箱。據店內監視器拍下的畫面，鱷魚在店舖後門敞開且無人看管情況下，順利爬入店內的倉庫。它走到前台位置後靜止不動，把剛好走到該位置的顧客及店員嚇得魂飛魄散，其中一人更拿起椅子防備。

報道指，這條闖入店舖的鱷魚很可能是一隻受政府保護的美洲短吻鱷。警方及動物保護部門到場後，已把牠安全捕獲並轉移。

Bagel Dock Express事後在社交媒體上開玩笑說：「顯然，我們新鮮貝果的口碑已經傳到了（鱷魚棲息的）沼澤地！」

+ 1

報道引述生物學家哈勒爾森（John Henry Harrelson）的警告，指當地沿海地區人與鱷魚相遇事件正在增加，並指人們餵食鱷魚最終會導致這些動物將人類視為潛在的食物來源，導致人與野生動物之間發生負面互動。