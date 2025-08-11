鯊魚穿波鞋、鱷魚轟炸機　AI迷因Italian Brainrot化腐朽為神奇

2025爆紅迷因「Italian Brainrot」席捲社交平台，荒謬AI圖配上意大利語旁白，笑翻Z世代。穿鞋的鯊魚、鱷魚轟炸機，一起來看背後的爆紅原因！



穿著波鞋的鯊魚？鱷魚變成轟炸機？沙漠中的仙人掌大象？你最近滑手機時，是否也被這些超現實、滿頭問號的AI圖轟炸過？這股以荒謬圖像與誇張意大利語音為特色的迷因風潮，名為「Italian Brainrot」，自今年年初在TikTok和Instagram竄紅，迅速洗版Z世代社群圈。

名為「Italian Brainrot」的AI迷因圖風潮大受Z世代歡迎。（TikTok截圖）

這些迷因不只是笑料，更與現代網路文化中的「Brainrot 現象」息息相關，甚至連航空公司與三星（Samsung）等品牌都搶著搭上這波熱潮。《網路溫度計DailyView》帶你一探這波迷因從哪來、為甚麼爆紅，又怎麼成了Z世代的精神象徵。

「Tralalero Tralala」從哪來？代表角色一次看

甚麼是「Italian Brainrot」？這波迷因潮最早可追溯至2025年1月，當時TikTok用戶@eZburger401上傳了一支影片，內容是一隻穿著Nike波鞋的鯊魚，配上意大利語旁白「Tralalero Tralala」，荒謬程度直衝天際。雖然原始影片目前已遭刪除，但短短幾天內便被大量轉發、模仿，帶起仿效熱潮。

目前已有許多「Italian Brainrot」代表角色誕生，其中包括：

• Bombardiro Crocodilo：帶有鱷魚頭的轟炸機

• Ballerina Cappuccina：芭蕾舞者與意式泡沫咖啡的奇幻融合

• Lirili Larila：結合仙人掌與大象的生物

• Shimpanzinni Bananinni：猴子與香蕉合體的角色

• Boneca Ambalabu：擁有輪胎身體的青蛙



Ballerina Cappuccina：芭蕾舞者與Cappuccino的奇幻融合（IG@italian.brainrot）

為甚麼爆紅？荒謬式幽默正中Z世代笑點

這些迷因圖之所以能迅速攻佔社群平台，關鍵就在於它們完美融合了AI生成技術、視覺衝擊力與純粹的荒謬幽默，恰恰打中了Z世代的「反邏輯」美學：不再執著於內容的深度，而是沉迷於「無厘頭到極致就是藝術」的表現方式。

更有趣的是，許多品牌也火速加入戰場，紛紛在TikTok上推出「Brainrot 風格」的創意影片：

• 歐洲最大的廉價航空公司Ryan Air在飛機起飛的畫面中突然穿插一隻「身穿西裝的AI鴿子」；

• 比利時的三星發表了拿著三星手機的「海狸強盜」影片；

• 德國的Duolingo分享「Italian Brainrot」角色名字配對題目的影片。



這些品牌的短影音皆獲得極高的瀏覽次數和點讚數，可以說成功跟上這波「Z世代」的熱潮。

「Brainrot」是甚麼？從迷因精神看Z世代的自我療癒

「Italian Brainrot」中的「Brainrot」，其實不是新詞；早在2024年底，牛津英語辭典（Oxford English Dictionary）就將「Brain rot」選為當年代表詞彙，意指「精神或心智因長期沉迷於無意義內容而惡化」。簡單來說，若你每天都在滑抖音、看迷因、沉迷低刺激內容，你的大腦可能會因此而慢慢被「腐朽」。

不過Z世代卻用實際行動為「Brainrot」賦予全新詮釋，強調「Brain rot」不只是大腦疲乏的象徵，更可以是一種擁抱荒謬、反擊過度理性的幽默宣言。許多網友都表示：

「爛死了好愛」

「塔拉勒囉塔拉拉（Tralalero Tralala）」

「果然人類的瘋癲還是無法複製」

「AI山海經」



面對資訊爆炸、現實崩壞的時代，與其強行搞懂世界，不如笑看一隻穿Nike的鯊魚大喊「Tralalero Tralala」，或許這正是Z世代自我療癒的一種方式。

