GTA 6玩50個鐘可慳4萬蚊？ 英國富豪提「打機慳錢大法」｜有片

電子遊戲《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱《GTA 6》）預計於11月19日上市，標準版售價大約為79.99美元（約628港元），終極版售價為99.99美元（約784港元）。《GTA 6》價格比起過去不少3A主流大作昂貴，令一眾消費者非常「肉赤」。英國百萬富豪蒂爾伯里（Mark Tilbury）2日就提出一個，讓人們可以買得心安理得的「打機慳錢大法」。



蒂爾伯里在YouTube上擁有超過930萬訂閱人數，並且經常分享商業秘訣。他2日在社交媒體X上傳一段影片，解釋為何花99.99美元買是一筆划算的投資。

蒂爾伯里分析，假設《GTA 6》需要花80小時才能通關，換算下來每小時的娛樂遊戲成本約為1.25美元（約9.81港元）。如果再將玩家探索遊戲內開放世界（Openworld）等額外遊玩時間算進去，玩家每小時的成本甚至能降低至0.5美元。

蒂爾伯里其後假設玩家每晚玩4小時，代表有50個晚上的娛樂時間。如果拿玩家現實赴酒吧消遣等娛樂活動比較，一個晚上很容易就花掉100美元，所以買《GTA 6》實際上能助消費者省下約5,000美元（約3.9萬港元）。

簡言而之，蒂爾伯里的說法是將玩家原本可能花在外出娛樂的開銷，視為買遊戲後躲在家中打機能省下的金額，每晚花4小時玩《GTA 6》，持續50天便能獲得總計200小時的娛樂時間，同時省下原本每晚外出花的100美元，扣除成本後共計省下約5,000美元。

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當然，實際情況因人而異，相信大多數人都不會每晚赴酒吧花掉100美元，但蒂爾伯里的「打機慳錢大法」，或許能為一眾《GTA 6》的機迷，提供一個方便的「購買藉口」與自我說服理由。