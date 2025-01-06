俄羅斯擬開發「普天堂64」遊戲機？　官員：推廣國產電子遊戲

俄烏戰爭持續逾千日，俄羅斯因率先出兵而遭到西方國家制裁。除外國餐飲品牌紛紛撤出俄市場外，遊戲產業亦開始杯葛，包括PS5與Xbox等遊戲機均不再銷往俄羅斯。英媒1月3日報道指，俄羅斯為填補這空缺計劃開發一款遊戲機，以推廣和普及國產電子遊戲。



《每日郵報》報道，俄羅斯國家杜馬資訊政策、資訊科技與通訊委員會副主席克列爾金（Anton Gorelkin）透露這一消息，他指當局根據總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）下令創造的這一新型遊戲平台，現已「逐漸成型」，其中半導體晶片、零件甚至操作系統均為俄羅斯製造。

圖為任天堂紅白機與俄羅斯Dendy遊戲機的組合圖片，左圖為任天堂紅白機，右圖為俄羅斯Dendy遊戲機。（網上圖片）

不過報道卻對這遊戲機的性能與其能否順利推出表示擔憂，因俄羅斯上一款風靡全國的遊戲機還是「Dendy」——使用中國內地零件的台灣製造產品，其外形酷似任天堂的「紅白機」（Nintendo Family Computer）。這一新遊戲機亦遭到網民嘲笑，猜測或形似任天堂64（Nintendo 64）而將其戲稱為「普天堂64」（Putindo 64）。

此外，俄羅斯本土的晶片Elbrus亦未能與搭載在PS5上的產自AMD的Zen 2架構的晶片相匹敵。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科，圖為普京發表年終講話。（Reuters）

克列爾金則對此表示樂觀，他指負責此事的同事都明白Elbrus「尚未達到與PS5與Xbox同台競技的水準」，強調俄羅斯生產遊戲機目的不是將其他遊戲機的遊戲移植進國產遊戲機遊玩，而是為推廣和普及國產電子遊戲。