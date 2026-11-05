日本掀「免費買樓」潮　0元入手老屋月賺3萬？專家示警恐變冤大頭

買日本老屋真的不用錢？據日媒「FRIDAY」報道，因嚴重空屋問題掀起「零元破屋投資」熱潮，號稱能零元入手鄉下老屋、整理出租月賺60萬日圓（約3萬港元）。不過，日本空屋配對平台「大家的0元物件」（みんなの0円物件）創辦人中村領直言，天下沒有白吃的午餐，沒想清楚任意接手恐先倒賠數百萬日圓。



中村領透露，自己2018年繼承父親在北海道旭川的店面兼住宅，面臨土地房屋未登記、地界不清等產權問題，光拆除費就要270萬日圓（約13.5萬港元），加上店裡留有庫存，清運費要40萬日圓（約2萬港元），即便整地變賣也僅值50萬日圓（約2.5萬港元），等於繼承下來現賠200萬至300萬日圓（約10至15萬港元）。這段痛苦經歷讓他決定無償贈屋解套，並在2019年創立配對平台，化解老屋繼承人的「負動產」（與日文「不動產」同音）惡夢。

日本空屋潮催生0元破屋投資，號稱能0元入手老屋並出租獲利。專家示警沒想清楚任意接手恐先倒賠數百萬日圓。（「みんなの0円物件」官網）

點圖看看這「0元入手」的老屋實際上有多「燒錢」：

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專家指出，接手零元屋絕非免花錢，買方過戶得先負擔近10萬日圓（約5,000港元）登記規費，往後每年還得繳納1萬至2萬日圓（約500至1,000港元）的固定資產稅。更關鍵的是，老屋多半殘破不堪，若沒有修繕技術，委外拉皮、抓漏與清垃圾的費用動輒數百萬日圓。

至於該平台的利潤，則來自向急於脫手的賣方收取每筆定額29.8萬日圓（約1.5萬港元）的成交手續費，平台透過均一價與簡化流程，能「快速消化並配對大量的老屋案件，幫屋主順利脫手」。投資人若盲目跟風，恐淪為幫原屋主負擔高額修繕與稅金的冤大頭。

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