日本退稅新制註冊須填信用卡CVC引安全憂慮 只有這間公司不需要
撰文：王海
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日本11月1日已實施新的退稅政策，旅客須在機場辦理退稅手續，可選擇即場退回現金，或透過信用卡退回。不少網民遊日後反映，在網上註冊登記退稅時，系統竟要求輸入信用卡的所有資料，其中包括CVC安全碼，引發之後可能被盜用信用卡的憂慮。而現時4個主要退稅系統中，只有Global Blue不用輸入信用卡背面的安全碼，其餘3間PIE VAT、J-TaxRefund和JPrefund均須輸入。
不少網民近日在網上表示，在日本網站登記退款信用卡時，需要輸入CVV及CVC這些安全碼。然後會預授權試刷卡。
有日本旅遊達人實測後表示，在四大系統中，現時只有Global Blue不需要，只需輸入信用卡號、卡主姓名和到期日即可完成註冊。反觀其他三間公司：J-TaxRefund、PIE VAT和JPrefund全部都需要輸入安全碼。
日本網絡安全薄弱已成為國家級的嚴峻挑戰。今年秋季以來，大批日本企業、政府系統及重要基礎設施接連遭到大規模的網絡攻擊與資料外洩。
旅客可選擇機場領取現金退稅自保
上述的4間公司，現時有2間提供現金退稅選項。J-TaxRefund與JPrefund容許旅客在出境前於機場登記並提取現金（或收取1%的手續費）。而PIE VAT目前並未提供現金退稅選項。
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