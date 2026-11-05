日本退稅新制註冊須填信用卡CVC引安全憂慮　只有這間公司不需要

日本11月1日已實施新的退稅政策，旅客須在機場辦理退稅手續，可選擇即場退回現金，或透過信用卡退回。不少網民遊日後反映，在網上註冊登記退稅時，系統竟要求輸入信用卡的所有資料，其中包括CVC安全碼，引發之後可能被盜用信用卡的憂慮。而現時4個主要退稅系統中，只有Global Blue不用輸入信用卡背面的安全碼，其餘3間PIE VAT、J-TaxRefund和JPrefund均須輸入。



不少網民近日在網上表示，在日本網站登記退款信用卡時，需要輸入CVV及CVC這些安全碼。然後會預授權試刷卡。

2026年11月5日，日本退稅新制生效後，有旅遊達人反映，在註冊時需要輸入信用卡的安全碼，而現時只有Global Blue不需要，只需輸入信用卡號、姓名和到期日即可完成註冊。圖為Global Blue網站註冊信用卡退稅的畫面。（Global Blue網站）。

有日本旅遊達人實測後表示，在四大系統中，現時只有Global Blue不需要，只需輸入信用卡號、卡主姓名和到期日即可完成註冊。反觀其他三間公司：J-TaxRefund、PIE VAT和JPrefund全部都需要輸入安全碼。

日本網絡安全薄弱已成為國家級的嚴峻挑戰。今年秋季以來，大批日本企業、政府系統及重要基礎設施接連遭到大規模的網絡攻擊與資料外洩。

旅客可選擇機場領取現金退稅自保

2026年10月12日，遊客們興致勃勃地穿越位於日本東京澀谷的著名澀谷十字路口。(Reuters）

上述的4間公司，現時有2間提供現金退稅選項。J-TaxRefund與JPrefund容許旅客在出境前於機場登記並提取現金（或收取1%的手續費）。而PIE VAT目前並未提供現金退稅選項。