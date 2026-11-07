樹熊BB遭蟒蛇緊纏　母在旁束手無策　澳洲善心女出手相救｜有片

外媒11月5日報道，澳洲布里斯本一名女子內爾（Nell）近日在叢林遛狗時，偶然撞見令人不安的景象。一隻樹熊幼崽被蟒蛇緊緊纏住，而在旁樹熊媽媽表現焦急卻束手無策。女子見狀上前救援，設法將樹熊幼崽解救出來，最後成功讓母子團聚。



綜合澳洲廣播公司（ABC）5日報道及內爾在社交媒體上傳的文字及影片資訊，她當時正在布里斯本Camp Hill地區的動物保護區遛狗時，突然聽到行人路旁約15米處的叢林內傳來一陣鳥兒騷動。

內爾循著聲音前往查看，發現一條蟒蛇正纏住一隻樹熊幼崽，後者的母親則在旁焦急地抓咬蛇身。

內爾當時沒有多想該樹熊幼崽是否還存活，便已衝上前抱起牠，徒手解開蟒蛇的纏繞。她事後憶述指，當時情況相當混亂，一隻手抱着樹熊，另一隻手抓着蟒蛇，而她身上還拴着其愛犬。

一名路過的男子提出想幫忙，不過當內爾詢問對方能否接手抓住蟒蛇時，男子立刻婉拒，改為幫忙牽住她的狗。

內爾救出樹熊幼崽並確認牠沒有明顯異狀後，便將牠帶回樹熊媽媽所在的樹旁。牠一看到媽媽，便立刻爬回樹上與母親團聚。內爾其後將蟒蛇帶離原本的位置，避免牠再次回頭攻擊樹熊母子，並且在 一兩小時後折返確認後者的安全。

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內爾指出，她分享這段救援影片，是希望讓更多人關注樹熊作為瀕危物種面臨的生存危機，又指該蟒蛇長約1.5米，足以殺死該樹熊幼崽，但應該無法把牠吞食。她強調：「那條蛇沒事，（牠）可以去別的地方找（體型）小點的食物。」